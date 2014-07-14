版本:
中国
货币新闻 | 2014年 7月 14日 星期一 11:42 BJT

重发-中国财政：6月财政收入同比增长8.8%，重点项目预算执行加快--财政部

(重发润饰标题)

路透北京7月14日 - 中国财政部周一公布，6月全国财政收入1,3461亿元人民币，同比增长8.8%，增速稍快于上月的7.2%。其中，中央财政收入5,477亿元，同比增长5.8%，延续上月的低增长态势，主要受增值税下降以及出口退税增加等因素影响。

财政部并称，下半年受经济下行压力仍然存在、扩大营改增增加减税以及去年收入基数逐步提高等因素影响，中央财政收入增幅仍有回落压力，地方财政一些省份增收困难。

数据显示，1-6月累计，全国财政收入74,638亿元，同比增长8.8%。其中，中央财政收入34,327亿元，同比增6.2%，比预算增幅低0.8个百分点；地方财政收入（本级）40,311亿元，增长11.1%。

支出方面，6月全国财政支出16,522亿元，同比增长26.1%。其中，中央财政本级支出2,017亿元，增长12.3%；地方财政支出14,505亿元，增长28.3%。全国财政支出重点项目预算执行进度加快。

1-6月累计，全国财政支出69,154亿元，同比增长15.8%。其中，中央财政本级支出10,812亿元，增长13%；地方财政支出58,342亿元，增长16.4%。（完） (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐