重发-中国财政：6月财政收入同比增长8.8%，重点项目预算执行加快--财政部

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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(重发润饰标题)
路透北京7月14日 - 中国财政部周一公布，6月全国财政收入1,3461亿元人民币，同比增长8.8%，增速稍快于上月的7.2%。其中，中央财政收入5,477亿元，同比增长5.8%，延续上月的低增长态势，主要受增值税下降以及出口退税增加等因素影响。
财政部并称，下半年受经济下行压力仍然存在、扩大营改增增加减税以及去年收入基数逐步提高等因素影响，中央财政收入增幅仍有回落压力，地方财政一些省份增收困难。
数据显示，1-6月累计，全国财政收入74,638亿元，同比增长8.8%。其中，中央财政收入34,327亿元，同比增6.2%，比预算增幅低0.8个百分点；地方财政收入（本级）40,311亿元，增长11.1%。
支出方面，6月全国财政支出16,522亿元，同比增长26.1%。其中，中央财政本级支出2,017亿元，增长12.3%；地方财政支出14,505亿元，增长28.3%。全国财政支出重点项目预算执行进度加快。
1-6月累计，全国财政支出69,154亿元，同比增长15.8%。其中，中央财政本级支出10,812亿元，增长13%；地方财政支出58,342亿元，增长16.4%。（完） (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
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世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国4月消费者信心指数为120.3，预估为122.5，3月经 修正后为124.9，前值为125.6。 美国商务部公布，美国3月新屋销售较前月上升5.8%，至62.1万户，为2016年7月以来最高水平，好于预期的58.3 万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选