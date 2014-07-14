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亚洲 | 2014年 7月 14日 星期一 11:13 BJT

《汇市简讯》亚洲股市上涨支撑澳元/美元

0302GMT

* 澳元/美元在0.9400附近交投，因投资者削减稍早建立的空仓

* 亚洲股市上扬亦予以支撑，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.38%

* 部分投资人稍早做空澳元/美元，因澳洲央行总裁史蒂文斯周末发表言论。但其讲话并无新意

* 阻力位在周五高位0.9409，若突破该阻力，则上看0.9430/50

(完)

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