更新版 2-中国汇市：人民币即期连三日收贬，客盘购汇多料测试6.21关口

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* 人民币即期连三日收贬
* 与中间价小幅低开一致
* 盘面购汇偏多，或测试6.21关口
* 交易谨慎，波动不大 (更新收盘报价)
路透北京7月14日 - 中国人民币兑美元 周一连续第三个交易日收贬。中间价小幅低开，盘面上购汇偏多，交易人士反映企业交易稍偏向人民币贬值方向，短期可能测试6.21元关口。
“企业在交易的时候对整数阻力位还是比较敏感，交易的时候会纠结一点。”一外资行交易员称，本月中下旬结汇可能偏强，但在此之前短期方向似偏向购汇。
交易员称，未来方向其实仍不明朗，交投偏于谨慎。不仅如此，其实最近一段时间价格波动都不大，市场期待方向指引。
全球汇市，周一美元兑日圆上涨，不过仍囿于近期波动区间。投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在国会的证词，来寻获关于美国货币政策前景的线索。
中国国家外汇管理局周一发布通知称，进一步简化和便利境内居民通过特殊目的公司从事投融资活动所涉及的跨境资本交易，有序提高跨境资本和金融交易可兑换程度。
以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2059 6.2037 -0.04% 中间价 6.1485 6.1469 -0.03% 成交额 156亿美元
日内相对于中间价最大波幅 -0.97% (上限±2% 日高 日低
) 日内波动幅度(pips) 51 6.2031 6.2082 2014年来即期升贬值幅度 -2.45% 1年期美元/人民币掉期升水< 925 CNY1Y=CFXS>
离岸人民币市场,北京时间16 今日 上日 :50 1年期NDF 6.2570/10 6.255 CNH即期 6.2060/80 6.2018
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然/李文科; 审校 吴云凌/张喜良)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。