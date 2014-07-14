《焦点》挨美国重罚的外资银行虽有怨言，但在利益面前选择屈服

**海外监管令银行苦恼**

银行业者不遵守美国政策的过往，使得股东仍是受创较深的一群。摩根士丹利分析师预期，未来三年大型银行业者还得要支付750亿美元，而之前已经付出的金额达2,100亿美元。

要估算相关数字难度很高。根据法国巴黎银行2月数据，该行为了美国制裁诉讼的拨备金额仅11亿美元，较实际遭罚金额少了近80亿美元。

这一不确定性造成投资人有所退却，且成为监管机构的头痛问题。英国央行一名高阶官员本周表示，潜在的罚款让监管机构更难断言银行业者该持有多少资本。

英国央行副总裁贝利表示，“我们必须清楚表明，相关行动不会损及金融体系的稳定性。”

根据监管智库JWG集团所编制的数据，英国金融监管机构去年祭出的总罚款金额，仅相当于法国巴黎银行遭罚金额的8%。

为了试图弥平各国银行业者犯错时处罚的差距，国际监管机构正就各种不同的罚则进行研究，以了解哪些罚则最为有效。

国际证券事务监察委员会组织(IOSCO)秘书长David Wright称，“我认为人们正开始意识到，各自为政不是件好事。”

在亚洲方面，美国罚款不断升高，加上华盛顿当局严格实施其规定，已经促使监管机构加入其行列，同时公开表达其不满，这标志着一种文化上的转变。

“部分亚洲国家的监管机构开始意识到，他们需要团结一致，因为他们如果各自为政则没有办法发挥太大效果，”位于香港的亚洲证券产业及金融市场协会执行长Mark Austen表示。“我们正目睹一项重大转变。”

其他大型资本市场可能有一天侵吞美国在金融业的霸权，但恐怕不会在短期内实现。