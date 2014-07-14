《焦点》挨美国重罚的外资银行虽有怨言，但在利益面前选择屈服

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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**海外监管令银行苦恼**
银行业者不遵守美国政策的过往，使得股东仍是受创较深的一群。摩根士丹利分析师预期，未来三年大型银行业者还得要支付750亿美元，而之前已经付出的金额达2,100亿美元。
要估算相关数字难度很高。根据法国巴黎银行2月数据，该行为了美国制裁诉讼的拨备金额仅11亿美元，较实际遭罚金额少了近80亿美元。
这一不确定性造成投资人有所退却，且成为监管机构的头痛问题。英国央行一名高阶官员本周表示，潜在的罚款让监管机构更难断言银行业者该持有多少资本。
英国央行副总裁贝利表示，“我们必须清楚表明，相关行动不会损及金融体系的稳定性。”
根据监管智库JWG集团所编制的数据，英国金融监管机构去年祭出的总罚款金额，仅相当于法国巴黎银行遭罚金额的8%。
为了试图弥平各国银行业者犯错时处罚的差距，国际监管机构正就各种不同的罚则进行研究，以了解哪些罚则最为有效。
国际证券事务监察委员会组织(IOSCO)秘书长David Wright称，“我认为人们正开始意识到，各自为政不是件好事。”
在亚洲方面，美国罚款不断升高，加上华盛顿当局严格实施其规定，已经促使监管机构加入其行列，同时公开表达其不满，这标志着一种文化上的转变。
“部分亚洲国家的监管机构开始意识到，他们需要团结一致，因为他们如果各自为政则没有办法发挥太大效果，”位于香港的亚洲证券产业及金融市场协会执行长Mark Austen表示。“我们正目睹一项重大转变。”
其他大型资本市场可能有一天侵吞美国在金融业的霸权，但恐怕不会在短期内实现。
下周在巴西召开的一场峰会上，金砖国家(BRICS)--中国、印度、俄罗斯、巴西及南非--领导人将会成立一家开发银行，做为其扩大全球影响力的象征。不过他们选择计算资本的货币仍旧为众人所熟悉的美元。(完) (编译 白云/王丽鑫/张明钧; 审校 徐文焰/龚芳)
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世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国4月消费者信心指数为120.3，预估为122.5，3月经 修正后为124.9，前值为125.6。 美国商务部公布，美国3月新屋销售较前月上升5.8%，至62.1万户，为2016年7月以来最高水平，好于预期的58.3 万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选