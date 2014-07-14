《路透晚报》--7月14日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国财政：6月财政支出增速再发力，重点项目预算执行加快--财政部

中国6月全国财政支出和收入增速较上月双双加快。6月支出同比增 幅再创2012年7月以来最高，且当月重点项目预算执行进度加快。这显示财政部正在落实加 快资金支付进度，发挥财政资金在稳增长中的作用。

--中美关系：两国签署初步协议，就战略石油储备展开合作

中国国家能源局称，中美两国签署初步协议，在战略石油储备方面展开合作。这标志着全球两大石油消费国之间在这一问题上首次携手。美国能源部周五在一份声明中称，根据协议，美国能源部和中国国家能源局将共享石油库存相关技术、管理和政策方面的信息。

--投行观点：中国房地产建设可能进入调整期，取消限购作用不大--瑞银

国际投行瑞银认为，中国房地产投资的各方面支撑因素已被弱化，未来一两年可能进入房地产建设的一个调整期，而取消限购对楼市的作用不会太大。

--中国汽车：到2016年政府机关配备更新用车中新能源汽车占比不低于30%

中国国家机关事务管理局日前下发通知要求，2014-2016年中央国家机关及纳入新能源汽车推广应用城市的政府机关及公共机构，购买的新能源汽车占当年配备更新总量的比例不低于30%，以后逐年增加。

--美国希望相关国家主动停止激化南海争端的行动

美国周五表示，希望中国和其他相关国家能够主动停止激化南海主权争端的行动。

【金融】

--《分析师观点》银监会新规旨在令银行理财回归代客理财，打破刚性兑付

中国银监会上周要求银行业金融机构设立理财业务经营部门，负责集中统一经营管理全行理财业务。分析师认为，此举进一步明确了银行理财回归代客理财的本质，遏制理财产品之间相互调节收益的渠道。银行理财未来将加速转型，透明化、标准化、定制化等有可能成为趋势，进而避免刚性兑付。

--中国金融：国开行计划全年发放棚户区改造贷款超4,000亿元

中国国家开发银行称，在支持棚户区改造方面，争取全年发放贷款4,000亿元人民币以上，提高棚改资金使用效率。今年上半年该行发放棚改贷款2,195亿元。

【固定收益】

--中国货币市场：主要回购利率微跌，隔夜资金供需结构性失衡较突出

中国银行间市场周一主要回购加权利率微跌。交易员表示，因明日为月中例行存款准备金调整日，将有部分资金退回，今日大行多倾向拆出七天或14天等偏长期限资金，而需求方则以隔夜为主，导致隔夜品种供需结构性失衡较为明显。

--中国债市动态：成交清淡现券小幅震荡，观望中静待宏观数据提供指引

中国银行间市场周一现券收益率小幅震荡，市场成交并不活跃。交易员表示，数据集中公布时期即将到来，机构多交投意愿不高，观望中待宏观数据提供更多交易指引，而稍早招标的财政部代发地方债结果对二级市场并无影响。

--中国债市：IRS小幅上探，月中缴税及经济数据将公布令机构不脱谨慎

中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周一小幅走升。交易员表示，明日例行存款准备金调整将退还部分资金，市场虽对其一定程度缓和资金面存在预期，但是月中财政缴税以及宏观经济数据公布在即，令机构谨慎观望心态不减。

--中国债市：项目收益票据开闸，拓展城镇化项目建设融资渠道--报载

中国银行间债市再添创新产品。上海证券报周一报道，从银行间市场交易商协会获悉，中国首单项目收益票据正式注册成功，同日，交易商协会还发布了相关业务指引，标志着项目收益票据正式“开闸”。

【外汇】

--中国外汇：简化特殊目的公司跨境资本交易，有序提高可兑换程度--外管局

中国国家外汇管理局周一发布通知称，进一步简化和便利境内居民通过特殊目的公司从事投融资活动所涉及的跨境资本交易，有序提高跨境资本和金融交易可兑换程度。

--中国外汇：上海外币利率市场化扩围初期运行平稳，未现大规模存款搬家

中国放开小额外币存款利率上限的试点6月底由上海自贸区扩展至上海市后，至目前市场运行平稳。央行上海总部周一表示，这十几天以来，上海的外币挂牌利率等基本与政策实施前持平，储户反应平静，没有发生有规模的跨区域、跨行存款搬家。

--中国汇市：人民币即期早盘续走贬，客盘购汇多料测试6.21关口

中国人民币兑美元周一早盘继续走贬。中间价小幅低开，盘面上购汇偏多，交易人士反映企业交易稍偏向人民币贬值方向，短期可能测试6.21元关口。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升1%创逾一个月最大单日涨幅，汽车板块领涨大盘

中国股市沪综指周一收升1%创逾一个月最大单日涨幅。受国家出台政策扶持新能源汽车消息影响，今日汽车板块领涨大盘。分析师指出，汽车板块全面走强带动了市场人气，同时市场对央企改革的预期较为乐观亦对投资者信心有所提振。

--中国基金：QFII A股基金上半年跌8.14%，跑输大盘--理柏

汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布最新月度报告称，上半年整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金平均业绩累计下跌8.14%，跑输大盘，亦落后于国内股票型基金。其中AMP Capital China Growth基金半年累计跌幅高达26.6%。

--中国证券：证监会对不构成借壳上市的重大购买资产等行为取消审批

中国证监会新闻发言人邓舸周五称，将对不构成借壳上市的上市公司重大购买、出售、置换资产行为取消审批，并对借壳上市执行与IPO(首次公开发行)审核等同的要求，遏止规避IPO规定的“绕道上市”。

--中国粮食：2014年夏粮总产13,659.6万吨，同比增长3.6%--国家统计局

中国国家统计局周一称，2014年全国夏粮总产量13,659.6万吨，比2013年增产474.8万吨，增长3.6%，其中谷物总产量亦同比增长3.6%。

--韩国个股：三星暂停与供应商东莞新洋电子业务往来，因涉嫌使用童工

韩国三星电子周一表示，暂停与中国供应商东莞新洋电子有限公司的业务往来。之前有证据显示这家供应商涉嫌使用童工。

--英国个股：中国起诉葛兰素史克所聘调查人员非法获取私人信息--新华

据新华社周一报导，中国检方对英国私人调查人员韩飞龙(Peter Humphrey)及其美国籍妻子虞英曾提起公诉。韩飞龙夫妇曾为葛兰素史克进行调查工作，去年被拘捕。 （完） (整理 黄凯; 审校 张喜良)