更新版 1-中国财政：6月财政支出增速再发力，重点项目预算执行加快--财政部

* 6月全国财政收入同比增长8.8%，支出猛增26.1% * 支出增速创出两年来最高，重点项目预算执行加快 * 6月中央财政收入增5.8%，下半年增幅仍有回落压力 (新增更多细节) 路透北京7月14日 - 中国6月全国财政支出和收入增速较上月双双加快。6月支出同比增 幅再创2012年7月以来最高，且当月重点项目预算执行进度加快。这显示财政部正在落实加 快资金支付进度，发挥财政资金在稳增长中的作用。 中国财政部周一公布数据显示，6月全国财政支出16,522亿元，同比增长26.1%。其中， 中央财政本级支出2,017亿元，增长12.3%；地方财政支出14,505亿元，增长28.3%,地方政府 的支出明显加快。财政部并称，全国财政支出重点项目预算执行进度加快。 1-6月累计，全国财政支出69,154亿元，同比增长15.8%。其中，中央财政本级支出10,8 12亿元，增长13%；地方财政支出58,342亿元，增长16.4%。 “政府支出占GDP的14%左右，政府支出的加快对拉动第三产业的其他服业务有明显的作 用，有利于稳定经济。”中金债券团队研究报告称。 以往财政支出具有典型的季节性，一般集中在12月份。中金债券团队并认为，虽然财政 支出的总量受全年预算的限制不会大幅增加，但如果支出进度明显提前，那么从同比的角度 而言，有利于提高二季度和三季度的政府支出增速和GDP。 从支出分项来看，支出进度的加快更多体现在民生保障方面以及基建层面，1-6月份保 障房支出同比增速30.2%，交通运输支出4,404亿元，同比增长22.1%，医疗卫生与计划生育 支出4,905亿元，同比增长18.4%。 财政部5月末发出通知（85号文），要求各级财政部门加强支出预算管理，加快资金支 付进度。有效发挥财政资金在稳增长、调结构、惠民生等方面的重要作用，确保完成全年经 济社会发展预期目标。 中国近两年财政收支走势图：bit.ly/1q95qbX **财政收入增幅仍有回落压力** 中国6月全国财政收入1,3461亿元人民币，同比增长8.8%，增速快于上月的7.2%。其中 ，中央财政收入5,477亿元，同比增长5.8%，延续上月的低增长态势，主要受增值税下降以 及出口退税增加等因素影响。 6月财政收入增速仍偏慢，显示经济企稳后，财政收入也趋于稳定。考虑到上半年一系 列微刺激政策的效果逐渐显现，下半年经济料转好，完成全年8%财政收入目标问题不大。不 过财政部预计下半年中央财政收入增幅仍有回落压力。 “下半年受经济下行压力仍然存在、扩大营改增增加减税以及去年收入基数逐步提高等 因素影响，中央财政收入增幅仍有回落压力，地方财政一些省份增收困难。”财政部新闻稿 称。 1-6月累计，全国财政收入74,638亿元，同比增长8.8%。其中，中央财政收入34,327亿 元，同比增6.2%，比预算增幅低0.8个百分点；地方财政收入（本级）40,311亿元，增长11. 1%。 从6月份地方小税种情况来看，受商品房成交量下滑影响，契税429亿元，同比增长7.8% ；土地增值税526亿元，同比增长23.7%；耕地占用税436亿元，同比增长35.6%；城镇土地使 用税235亿元，同比增长35.3%。 以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览（%）： 财政收入 财政支 出 2014年6月 8.8 26.1 5月 7.2 24.6 4月 9.2 1.1 3月 5.2 22.3 1-2月 11.1 6 2013年全年 10.1 10.9 11月 15.9 4.1 10月 16.2 21.9 9月 13.4 10.1 8月 9.2 6.5 7月 11 1.8 6月 12.1 3 5月 6.2 12 4月 6.1 18 3月 6.1 7.2 1-2月 7.2 15.7 2012全年 12.8 15.1 11月 21.9 6.7 10月 13.7 6.7 9月 11.9 16.6 8月 4.2 11.7 7月 8.2 37.1 6月 9.8 17.7 5月 13.1 10.8 4月 6.9 8 3月 18.7 34.7 2012年1-2月 13.1 32.8 2011全年 24.8 21.2 注：自2013年7月以来，中国财政部仅公布累计支出情况，财政支出单月同比变动均为 路透根据历史数据计算得出，但从今年5月开始恢复公布单月数据。（完） 欲览更多详情，请点击财政部网站链接 gks.mof.gov.cn/（完） (发稿 侯向明； 审校 黄凯)