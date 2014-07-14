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亚洲 | 2014年 7月 14日 星期一 12:31 BJT

更新版 1-中国财政：6月财政支出增速再发力，重点项目预算执行加快--财政部

* 6月全国财政收入同比增长8.8%，支出猛增26.1%
    * 支出增速创出两年来最高，重点项目预算执行加快
    * 6月中央财政收入增5.8%，下半年增幅仍有回落压力

 (新增更多细节)
    路透北京7月14日 - 中国6月全国财政支出和收入增速较上月双双加快。6月支出同比增
幅再创2012年7月以来最高，且当月重点项目预算执行进度加快。这显示财政部正在落实加
快资金支付进度，发挥财政资金在稳增长中的作用。
    
    中国财政部周一公布数据显示，6月全国财政支出16,522亿元，同比增长26.1%。其中，
中央财政本级支出2,017亿元，增长12.3%；地方财政支出14,505亿元，增长28.3%,地方政府
的支出明显加快。财政部并称，全国财政支出重点项目预算执行进度加快。
    
    1-6月累计，全国财政支出69,154亿元，同比增长15.8%。其中，中央财政本级支出10,8
12亿元，增长13%；地方财政支出58,342亿元，增长16.4%。
    
    “政府支出占GDP的14%左右，政府支出的加快对拉动第三产业的其他服业务有明显的作
用，有利于稳定经济。”中金债券团队研究报告称。
    
    以往财政支出具有典型的季节性，一般集中在12月份。中金债券团队并认为，虽然财政
支出的总量受全年预算的限制不会大幅增加，但如果支出进度明显提前，那么从同比的角度
而言，有利于提高二季度和三季度的政府支出增速和GDP。

    从支出分项来看，支出进度的加快更多体现在民生保障方面以及基建层面，1-6月份保
障房支出同比增速30.2%，交通运输支出4,404亿元，同比增长22.1%，医疗卫生与计划生育
支出4,905亿元，同比增长18.4%。
    财政部5月末发出通知（85号文），要求各级财政部门加强支出预算管理，加快资金支
付进度。有效发挥财政资金在稳增长、调结构、惠民生等方面的重要作用，确保完成全年经
济社会发展预期目标。 
    
    中国近两年财政收支走势图：bit.ly/1q95qbX
    
    **财政收入增幅仍有回落压力**

    中国6月全国财政收入1,3461亿元人民币，同比增长8.8%，增速快于上月的7.2%。其中
，中央财政收入5,477亿元，同比增长5.8%，延续上月的低增长态势，主要受增值税下降以
及出口退税增加等因素影响。
            
    6月财政收入增速仍偏慢，显示经济企稳后，财政收入也趋于稳定。考虑到上半年一系
列微刺激政策的效果逐渐显现，下半年经济料转好，完成全年8%财政收入目标问题不大。不
过财政部预计下半年中央财政收入增幅仍有回落压力。
   
    “下半年受经济下行压力仍然存在、扩大营改增增加减税以及去年收入基数逐步提高等
因素影响，中央财政收入增幅仍有回落压力，地方财政一些省份增收困难。”财政部新闻稿
称。
    
    1-6月累计，全国财政收入74,638亿元，同比增长8.8%。其中，中央财政收入34,327亿
元，同比增6.2%，比预算增幅低0.8个百分点；地方财政收入（本级）40,311亿元，增长11.
1%。
   
    从6月份地方小税种情况来看，受商品房成交量下滑影响，契税429亿元，同比增长7.8%
；土地增值税526亿元，同比增长23.7%；耕地占用税436亿元，同比增长35.6%；城镇土地使
用税235亿元，同比增长35.3%。
    
    以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览（%）：

              财政收入  财政支
                        出
 2014年6月         8.8     26.1
 5月               7.2     24.6
 4月               9.2      1.1
 3月               5.2     22.3
 1-2月            11.1        6
 2013年全年       10.1     10.9
 11月             15.9      4.1
 10月             16.2     21.9
 9月              13.4     10.1
 8月               9.2      6.5
 7月                11      1.8
 6月              12.1        3
 5月               6.2       12
 4月               6.1       18
 3月               6.1      7.2
 1-2月             7.2     15.7
 2012全年         12.8     15.1
 11月             21.9      6.7
 10月             13.7      6.7
 9月              11.9     16.6
 8月               4.2     11.7
 7月               8.2     37.1
 6月               9.8     17.7
 5月              13.1     10.8
 4月               6.9        8
 3月              18.7     34.7
 2012年1-2月      13.1     32.8
 2011全年         24.8     21.2
 
    注：自2013年7月以来，中国财政部仅公布累计支出情况，财政支出单月同比变动均为
路透根据历史数据计算得出，但从今年5月开始恢复公布单月数据。（完）
    
    欲览更多详情，请点击财政部网站链接 gks.mof.gov.cn/（完）

 (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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