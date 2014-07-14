更新版 1-IEA月报：明年全球石油需求将加快增长，北美供应增长居前

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
**伊拉克局势**
报告称，美国页岩油荣景侵蚀了石油输出国组织(OPEC)的市场份额，这种趋势明年可能仍将持续。
IEA预计，2015年对OPEC原油的日需求将微降至2,980万桶，低于今年的2,990万桶，也略低于OPEC 6月略超过3,000万桶的日产量。
伊拉克动荡局势仍是威胁OPEC产出目标的主要因素。伊拉克仅6月日产出就减少26万桶至317万桶，因极端伊斯兰武装力量的袭击行动迫使该国位于Baiji的最大炼厂关闭，而且Kirkuk油田减产。
“极端武装力量长达一个月的军事行动动摇了伊拉克的根基，并威胁到该国北部的石油产出，但南部的主要油田迄今未受到冲突的影响,”IEA称。
报告还补充道，伊拉克南部主要油田6月出口下降，因受巴士拉港口运输遇阻及维修工作影响。
“持续的宗派流血冲突可能动摇投资者信心，阻碍该国长期成长，该国原本已经准备未来十年成为OPEC新增供应的主力，”IEA称。
伊朗6月日出口也大幅降至108万桶，1-5月平均为142万桶，部分原因在于中国用于补充战略储备的原油进口减少。(完) (编译 许娜/李爽 审校 张若琪/石冠兰)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。