更新版 1-IEA月报：明年全球石油需求将加快增长，北美供应增长居前

**伊拉克局势**

报告称，美国页岩油荣景侵蚀了石油输出国组织(OPEC)的市场份额，这种趋势明年可能仍将持续。

IEA预计，2015年对OPEC原油的日需求将微降至2,980万桶，低于今年的2,990万桶，也略低于OPEC 6月略超过3,000万桶的日产量。

伊拉克动荡局势仍是威胁OPEC产出目标的主要因素。伊拉克仅6月日产出就减少26万桶至317万桶，因极端伊斯兰武装力量的袭击行动迫使该国位于Baiji的最大炼厂关闭，而且Kirkuk油田减产。

“极端武装力量长达一个月的军事行动动摇了伊拉克的根基，并威胁到该国北部的石油产出，但南部的主要油田迄今未受到冲突的影响,”IEA称。

报告还补充道，伊拉克南部主要油田6月出口下降，因受巴士拉港口运输遇阻及维修工作影响。

“持续的宗派流血冲突可能动摇投资者信心，阻碍该国长期成长，该国原本已经准备未来十年成为OPEC新增供应的主力，”IEA称。