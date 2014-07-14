台湾债市：RP利率大致持稳，券商资金缺口有限

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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路透台北7月14日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周一大致持稳。交易员表示，资金情势平稳，且券商因近期未补新券、资金缺口有限，使得RP利率维持在既有水准。
他们指出，近期包括投信、寿险以及政府基金都有找券需求，但也不是什么券都会拿，显示对利率还是有一定程度的要求。
“有投信客户先匡了公债，但在找到公司债后，就不拿了。”一位大型证券商交易员说。
另一证券商交易员则称，最近资金缺口都不明显，受公债殖利率走高影响，券商的债券库存都尽量维持偏低水准，因此也没有太多调度需求。
今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，上日大致相同。
主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.54-0.55%；极短天期公司债利率在0.46-0.48%。也同于上日。
本周公债/公司债交割情况大致为：周二万泰科 2.01亿台币；周四美吾华 2亿台币；周五正新 48亿台币、103/10期五年公债金额预定400亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。