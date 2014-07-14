台湾债市：RP利率大致持稳，券商资金缺口有限

路透台北7月14日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周一大致持稳。交易员表示，资金情势平稳，且券商因近期未补新券、资金缺口有限，使得RP利率维持在既有水准。

他们指出，近期包括投信、寿险以及政府基金都有找券需求，但也不是什么券都会拿，显示对利率还是有一定程度的要求。

“有投信客户先匡了公债，但在找到公司债后，就不拿了。”一位大型证券商交易员说。

另一证券商交易员则称，最近资金缺口都不明显，受公债殖利率走高影响，券商的债券库存都尽量维持偏低水准，因此也没有太多调度需求。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，上日大致相同。

主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.54-0.55%；极短天期公司债利率在0.46-0.48%。也同于上日。