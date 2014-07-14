企业并购：制药商Shire寻求让艾伯维将收购出价提高至530亿美元

AbbVie亟欲买下Shire，一方面是要将税籍移往英国以节省美国税负支出，另一方面则是要扩大产品线。AbbVie目前有近60%的营收来自于全球畅销的风湿性关节炎药物阿达木单抗；这项药物将在2016年底失去美国专利保护。

AbbVie执行长Richard Gonzalez周二接受路透专访时拒绝就是否提高出价的可能性表态，但称仍在考虑所有选项。

AbbVie收购Shire的举动，是美国药厂第二度试图收购伦敦上市的竞争对手；上月辉瑞出价1,180亿美元收购阿斯利康(AstraZeneca)的行动因价格谈不拢而破局。

熟知内情消息人士周五向路透表示，Gonzalez周四在纽约与Shire执行长Flemming Ornskov会面。在这之前，部分Shire的大股东提出呼吁，致函公司董事会表达对达成交易的支持，并称AbbVie最新出价不差，Shire应该开放实地查核。

Shire是在英国创立，总部位于都柏林，不过管理单位位于波士顿，同时有大部分营收来自美国，因此在英国的业务规模有限。

所以对Shire提出收购不会造成像辉瑞收购阿斯利康时所造成的政治风暴。

Shire的Ornskov已经表示，他乐见公司以适当的价格出售，但他同时也详列AbbVie应该出更高价格的各种理由。(完)