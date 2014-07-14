企业并购：制药商Shire寻求让艾伯维将收购出价提高至530亿美元

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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AbbVie亟欲买下Shire，一方面是要将税籍移往英国以节省美国税负支出，另一方面则是要扩大产品线。AbbVie目前有近60%的营收来自于全球畅销的风湿性关节炎药物阿达木单抗；这项药物将在2016年底失去美国专利保护。
AbbVie执行长Richard Gonzalez周二接受路透专访时拒绝就是否提高出价的可能性表态，但称仍在考虑所有选项。
AbbVie收购Shire的举动，是美国药厂第二度试图收购伦敦上市的竞争对手；上月辉瑞出价1,180亿美元收购阿斯利康(AstraZeneca)的行动因价格谈不拢而破局。
熟知内情消息人士周五向路透表示，Gonzalez周四在纽约与Shire执行长Flemming Ornskov会面。在这之前，部分Shire的大股东提出呼吁，致函公司董事会表达对达成交易的支持，并称AbbVie最新出价不差，Shire应该开放实地查核。
Shire是在英国创立，总部位于都柏林，不过管理单位位于波士顿，同时有大部分营收来自美国，因此在英国的业务规模有限。
所以对Shire提出收购不会造成像辉瑞收购阿斯利康时所造成的政治风暴。
Shire的Ornskov已经表示，他乐见公司以适当的价格出售，但他同时也详列AbbVie应该出更高价格的各种理由。(完)
(编译 艾茂林/张明钧; 审校 孙茉莉)
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世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国4月消费者信心指数为120.3，预估为122.5，3月经 修正后为124.9，前值为125.6。 美国商务部公布，美国3月新屋销售较前月上升5.8%，至62.1万户，为2016年7月以来最高水平，好于预期的58.3 万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值)
路透4月25日 - 美国股市周二开盘上涨，纳斯达克指数首次升穿6,000点大关，因一系列企业发布强劲业绩，且特朗普总统承诺宣布重大税改计划。