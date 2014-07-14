欧洲个股：巧克力制造商Lindt接近达成收购Russell Stover协议--消息

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透7月13日 - 根据熟知内情消息人士说，瑞士莲(Lindt)巧克力制造商Chocoladefabriken Lindt & Spruengli 拟收购美国糖果家族企业Russell Stover，谈判已进入深入阶段。
Russell Stover以其盒装巧克力着称，是美国以营收计第三大糖果公司。Lindt生产巧克力球与金箔纸精装巧克力，该公司3月时表示其北美营收今年可超过10亿美元。
Ward家族在今年初时求售Russell Stover，并与高盛 合作寻找买家。
消息人士稍早时对路透说，Russell Stover估值可能在10亿美元左右。
Russell Stover和Lindt的公司代表周日晚间尚未对置评要求立即回覆。
预计Lindt将在周二公布上半年营收数据。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国4月消费者信心指数为120.3，预估为122.5，3月经 修正后为124.9，前值为125.6。 美国商务部公布，美国3月新屋销售较前月上升5.8%，至62.1万户，为2016年7月以来最高水平，好于预期的58.3 万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值)
路透4月25日 - 美国股市周二开盘上涨，纳斯达克指数首次升穿6,000点大关，因一系列企业发布强劲业绩，且特朗普总统承诺宣布重大税改计划。