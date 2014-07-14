欧洲个股：巧克力制造商Lindt接近达成收购Russell Stover协议--消息

路透7月13日 - 根据熟知内情消息人士说，瑞士莲(Lindt)巧克力制造商Chocoladefabriken Lindt & Spruengli 拟收购美国糖果家族企业Russell Stover，谈判已进入深入阶段。

Russell Stover以其盒装巧克力着称，是美国以营收计第三大糖果公司。Lindt生产巧克力球与金箔纸精装巧克力，该公司3月时表示其北美营收今年可超过10亿美元。

Ward家族在今年初时求售Russell Stover，并与高盛 合作寻找买家。

消息人士稍早时对路透说，Russell Stover估值可能在10亿美元左右。

Russell Stover和Lindt的公司代表周日晚间尚未对置评要求立即回覆。

预计Lindt将在周二公布上半年营收数据。(完)