《香港报摘》--其他报纸重要消息7月16日

* 明报：

--沪港通将在10月开通，但以银行证券户口参与的本港投资者，可能涉额外手续。银行界消息透露，现有证券户口的开户文件，不包括买卖内地股票在内，客户或要重新签署文件才能启动相关功能，变相要劳师动众。另一方面，经纪行指客户原有户口已可买卖内地股票，毋须再作调整。

--市建局历来最大重建项目的观塘市中心第2、3期发展区，料入场费高达80亿港元，中小型发展商难以参与；虽然市建局5月邀请10家发展商入标，惟昨截标只收4份标书，反应一般。测量师及学者估计，项目涉巨额投资，加上政策、市况等令楼市具不明朗因素，部分发展商或避险而放弃竞投。 * 星岛日报：

--美联资料研究部高级经理张蓓蕾表示，该行研究部综合土地注册处资料显示，首14日整体物业注册个案录得3,979宗，比上月同期2,858宗上升约39%，估计全月最终数字将可突破八千宗。 * 苹果日报：

--早前中国银行 旗下“优滙通”涉助客户洗黑钱，阴霾蔓延至工行 及中信银行 等多家银行叫停相关滙款服务。分析认为，大型银行将陆续叫停相关服务规避风险，但在中央力推人民币国际化前提下，将陆续回复原状。 * 东方日报：

--信贷评级机构惠誉发表报告，调低今年澳门博彩业收入增长预测，由12%调低至10%，主要原因是预期贵宾厅业务表现疲弱。 * 文汇报：

--香港地政总署今年第二季(4月至6月)注册14宗契约修订及3宗换地个案，上述土地交易所得的地价收入总额约24.59亿港元。

* 大公报：

--滙丰环球投资管理宣布，推出滙丰RQFII中国固定收益基金。该基金的目标是透过人民币合格境外机构投资者计划（RQFII），主要投资于由固定收益证券及货币市场工具组成的投资组合，以取得以人民币计值的总回报。滙丰RQFII基金设美元、人民币及港元货币，供香港零售及机构客户认购。

--禹洲地产 公布，6月份合约销售同比环比皆显着大升，月内集团实现合约销售金额为15.21亿元人民币，同比上升122%，环比上升73%；合约销售面积为16.4244万平方米，同比上升231%，环比上升77%。（完）