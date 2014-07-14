韩国经济：企业现金储备雄厚，当局研究如何将其导入经济

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透首尔7月14日 - 韩国企划财政部经济政策部门主管Kim Chul-ju周一表示，正在研究如何引导更多的国内企业现金储备流入经济。他没有详细谈论这个话题。
他在电话中表示，政府一直在“研究这个问题”，但尚未就任何细节做出结论，比如是否出台新的规则、规则的内容以及何时推出。
公共广播公司KBS TV周一报导称，政府正在考虑对持有过多现金的企业实施惩罚性税负，同时向与员工分享更多利润的企业提供税务或金融好处。
KBS TV没有披露任何消息来源，但其表示，企划财政部计划最早本月稍晚宣布研究结果，届时亦将宣布修正后的今年经济政策目标。
民间企业新闻网站The CEOScoreDaily 估计，截至去年6月底，韩国最大10家企业集团拥有的现金储备高达476.7万亿韩元(4,683.6亿美元)。
相比之下，官方数据显示，今年韩国的年度政府预算支出总计为309.7万亿韩元。(完)
(编译 张涛；审校 孙茉莉)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。