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亚洲 | 2014年 7月 14日 星期一 12:16 BJT

韩国经济：企业现金储备雄厚，当局研究如何将其导入经济

路透首尔7月14日 - 韩国企划财政部经济政策部门主管Kim Chul-ju周一表示，正在研究如何引导更多的国内企业现金储备流入经济。他没有详细谈论这个话题。

他在电话中表示，政府一直在“研究这个问题”，但尚未就任何细节做出结论，比如是否出台新的规则、规则的内容以及何时推出。

公共广播公司KBS TV周一报导称，政府正在考虑对持有过多现金的企业实施惩罚性税负，同时向与员工分享更多利润的企业提供税务或金融好处。

KBS TV没有披露任何消息来源，但其表示，企划财政部计划最早本月稍晚宣布研究结果，届时亦将宣布修正后的今年经济政策目标。

民间企业新闻网站The CEOScoreDaily 估计，截至去年6月底，韩国最大10家企业集团拥有的现金储备高达476.7万亿韩元(4,683.6亿美元)。

相比之下，官方数据显示，今年韩国的年度政府预算支出总计为309.7万亿韩元。(完)

(编译 张涛；审校 孙茉莉)
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