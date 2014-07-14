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亚洲 | 2014年 7月 14日 星期一 12:06 BJT

《全球市场》亚洲股市小幅上涨，但多项重要经济事件前投资者仍谨慎

汇市周一相当平静，美元指数 持稳在约80.210，该指数自7月1日触及两个月低点79.740后便朝该水准回升。欧元兑美元 报约1.3602美元，已有超过一周时间陷于1.3600美元左右的窄幅区间。

美元兑日圆 报101.34日圆，脱离上周四触及的七周低点101.06。欧元兑日圆 接近137.89日圆，自上周触及的五个月低点137.50回升。

现货金 跌至每盎司1,334.99美元，脱离上周触及的三个半月高点1,345美元。避险黄金的价格受到支撑，部分因为加萨走廊(加沙地带)冲突事件升温。

然而，油市似乎变得较不担心中东冲突情势会严重影响燃料供应，过去几周来价格下滑。

布兰特原油 周一弹升0.23美元至每桶106.88美元，自三个月低点106.27美元回升。美国原油 涨0.03美元至每桶100.86美元。(完) (编译/审校 王丽鑫/李婷仪/许娜/龚芳/王冠中/李爽/艾茂林/石冠兰/王兴亚)
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