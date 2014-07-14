《全球市场》亚洲股市小幅上涨，但多项重要经济事件前投资者仍谨慎

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
汇市周一相当平静，美元指数 持稳在约80.210，该指数自7月1日触及两个月低点79.740后便朝该水准回升。欧元兑美元 报约1.3602美元，已有超过一周时间陷于1.3600美元左右的窄幅区间。
美元兑日圆 报101.34日圆，脱离上周四触及的七周低点101.06。欧元兑日圆 接近137.89日圆，自上周触及的五个月低点137.50回升。
现货金 跌至每盎司1,334.99美元，脱离上周触及的三个半月高点1,345美元。避险黄金的价格受到支撑，部分因为加萨走廊(加沙地带)冲突事件升温。
然而，油市似乎变得较不担心中东冲突情势会严重影响燃料供应，过去几周来价格下滑。
布兰特原油 周一弹升0.23美元至每桶106.88美元，自三个月低点106.27美元回升。美国原油 涨0.03美元至每桶100.86美元。(完) (编译/审校 王丽鑫/李婷仪/许娜/龚芳/王冠中/李爽/艾茂林/石冠兰/王兴亚)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。