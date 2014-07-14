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亚洲 | 2014年 7月 14日 星期一 11:49 BJT

韩国股市：早盘上涨，现代Hysco重挫后扳回约一半跌幅

路透首尔7月14日 - 韩国股市周一早盘上涨，0318GMT时，综合股价指数(KOSPI) 升0.4%至1,995.80点，周五收盘报1,988.74点。

现代Hysco 最多下挫5.5%，稍后扳回约一半跌幅；周五美国商务部决定对该公司出售的钢管征税。

三星SDI 上扬2.09%，此前公司宣布，计划今年内新增一条电动车电池的生产线。

建筑类股上涨，因寄望即将上任的财长崔炅焕本周就职后，将很快宣布提振房地产市场的计划。(完)
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