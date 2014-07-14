《热点透视》必利胜银行披露的情况或许只是冰山一角

(本文作者为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Dominic Elliot/ Neil Unmack 编译 张明钧

路透伦敦7月11日 - 必利胜银行(BES) 正尽可能地全盘吐实。这家葡萄牙银行业者称有21亿欧元(29亿美元)的资本缓冲，可保护公司免受陷入困境母公司的拖累。葡国央行对此表示认同。但其资本细节仍旧不甚明朗，旗下安哥拉事业也乌云罩顶。在BES母公司Espirito Santo集团(ESG)重整业务前，投资人仍有担心的理由。

Espirito Santo集团(ESG)曝出帐务异常消息，引发各金融市场骚动，必利胜银行股价本周应声暴跌36%，该行势必得要拿出办法缓解围绕ESG曝险的疑虑。最新披露情况中的好消息是，该行公布了对ESG各个事业的曝险，并认为相关损失并不足以使其资本低于最低规定水准。

不过投资人还有许多不明了之处。该行对ESG相关企业的曝险在一周之内就多出了1.5亿欧元。同时要估算最终损失相当困难，因为这些贷款的条款及贷款方的状况都不明朗。ESG的重整活动必然会是一团混乱。

虽然必利胜银行声称有能力应付ESG的亏损，让人稍感宽慰，但效果可能有限。该行先前向散户及法人客户卖出了26亿欧元的Espirito Santo International(ESI)债券，相关赔偿及诉讼恐带来额外的损失。必利胜银行还向安哥拉子公司出借了约27亿美元，而该事业对外界而言仍是一大未知数。

必利胜银行目前市值为35亿欧元，低于其公告的3月底止有形资产净值74亿欧元，也就是说市净率(股价净值比/市账率)为0.4倍，而其他葡萄牙银行业者的市净率大多超过1倍。或许最坏的状况已经反映在其股价之上，足以让具有冒险精神的投资人忽略许多不确定性因素。必利胜银行的债券或许提供一个相对安全的投资契机。该行五年期信用违约互换(CDS)价格目前高于埃及同档产品的价格。