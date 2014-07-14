中国货币市场：主要回购利率微跌，隔夜资金供需结构性失衡较突出

路透上海7月14日 - 中国银行间市场周一主要回购加权利率 微跌。交易员表示，因明日为月中例行存款准备金调整日，将有部分资金退回，今日大行多倾向拆出七天或14天等偏长期限资金，而需求方则以隔夜为主，导致隔夜品种供需结构性失衡较为明显。

他们并指出，明日有部分存准资金回流，资金面应会略有好转，但月中缴税亦将开始，整体资金格局预计难脱中性。

“隔夜特别不好借，结构性的，”华东一商业银行交易员称。

她指出，大行基本已能确定明日将退回的存准资金规模，整体流动性应会好转，因此今日早间多愿意融出七或14天品种，而小机构明日亦同样会有部分资金退回，从成本考虑，基本以隔夜需求偏多。

目前隔夜质押式回购 和14天 回购加权均价的价差超过100bp。

对明日存准资金退回效应，上海一商业银行交易员表示，流动性应会有所好转，但缴税开始会形成部分对冲，且下半年监管层应会着力引导机构将宽松资金通过信贷或债券等渠道投向实体经济，整体资金面较难恢复到上半年的偏宽裕状态。

每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。因商业银行在此前半年末时点时曾普遍突击拉入存款以应对各种考核，一般月初机构补缴准备金将较多，而15日则顺势会有较多资金退回。

北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.2629 3.3219 -5.90

七天 3.7406 3.7681 -2.75

14天 4.3084 4.2590 +4.94

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 5.0400 6.9750 -193.50

七天 4.5900 4.8850 -29.50

14天 4.5100 3.7800 +73.00

回购定盘利率

其中:隔夜 3.3000 3.3600 -6.00

七天 3.8000 3.7500 +5.00

14天 4.3000 4.2300 +7.00

Shibor

其中:隔夜 3.2550 3.2850 -3.00

七天 3.7035 3.7230 -1.95

三个月 4.7461 4.7423 +0.38