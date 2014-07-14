中国货币市场：主要回购利率微跌，隔夜资金供需结构性失衡较突出

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海7月14日 - 中国银行间市场周一主要回购加权利率 微跌。交易员表示，因明日为月中例行存款准备金调整日，将有部分资金退回，今日大行多倾向拆出七天或14天等偏长期限资金，而需求方则以隔夜为主，导致隔夜品种供需结构性失衡较为明显。
他们并指出，明日有部分存准资金回流，资金面应会略有好转，但月中缴税亦将开始，整体资金格局预计难脱中性。
“隔夜特别不好借，结构性的，”华东一商业银行交易员称。
她指出，大行基本已能确定明日将退回的存准资金规模，整体流动性应会好转，因此今日早间多愿意融出七或14天品种，而小机构明日亦同样会有部分资金退回，从成本考虑，基本以隔夜需求偏多。
目前隔夜质押式回购 和14天 回购加权均价的价差超过100bp。
对明日存准资金退回效应，上海一商业银行交易员表示，流动性应会有所好转，但缴税开始会形成部分对冲，且下半年监管层应会着力引导机构将宽松资金通过信贷或债券等渠道投向实体经济，整体资金面较难恢复到上半年的偏宽裕状态。
每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。因商业银行在此前半年末时点时曾普遍突击拉入存款以应对各种考核，一般月初机构补缴准备金将较多，而15日则顺势会有较多资金退回。
北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.2629 3.3219 -5.90
七天 3.7406 3.7681 -2.75
14天 4.3084 4.2590 +4.94
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 5.0400 6.9750 -193.50
七天 4.5900 4.8850 -29.50
14天 4.5100 3.7800 +73.00
回购定盘利率
其中:隔夜 3.3000 3.3600 -6.00
七天 3.8000 3.7500 +5.00
14天 4.3000 4.2300 +7.00
Shibor
其中:隔夜 3.2550 3.2850 -3.00
七天 3.7035 3.7230 -1.95
三个月 4.7461 4.7423 +0.38
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。