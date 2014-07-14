中国债市动态：成交清淡现券小幅震荡，观望中静待宏观数据提供指引

路透上海7月14日 - 中国银行间市场周一现券收益率小幅震荡，市场成交并不活跃。交易员表示，数据集中公布时期即将到来，机构多交投意愿不高，观望中待宏观数据提供更多交易指引，而稍早招标的财政部代发地方债结果对二级市场并无影响。

“(现券)小幅震荡，总体成交不活跃的，没什么方向，要等16号经济数据出来，明天退准资金面宽松，大家都知道的，影响有限。”广发银行交易员吴思捷表示。

他并表示，预计经济数据出来以后，市场将重新选择方向，如果GDP数据超过7.6%，那对市场肯定是有利空影响的，但个人觉得这个概率不大。

国家统计局将于本周三(16日)召开二季度国民经济运行情况新闻发布会，公布二季度GDP及6月生产、消费、投资等数据。

华南另一银行交易员表示，早间市场收益率变动不大，都在等等看经济数据怎样，因为二季度数据对债市影响更大。

“大家是在担心二季度数据向好，政策可能都不再继续宽松了。”他称。

银行间市场周一主要回购加权利率 微跌。交易员表示，因明日为月中例行存款准备金调整日，将有部分资金退回，今日大行多倾向拆出七天或14天等偏长期限资金，而需求方则以隔夜为主，导致隔夜品种供需结构性失衡较为明显。

财政部周一上午代理发行的三及五年两期地方债，中标利率与同期限国债的点差呈续扩张态势；交易员认为，当前收益率徘徊在相对低点的预期，加重非刚性配置需求观望心理，且地方债流动性不佳亦拉低其受青睐程度。

剩余期限约6.5年的固息国开债140203券最新报价 为5.1699%/5.1148%，上日尾盘为5.1450%/5.1106%。