中国债市动态：成交清淡现券小幅震荡，观望中静待宏观数据提供指引

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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路透上海7月14日 - 中国银行间市场周一现券收益率小幅震荡，市场成交并不活跃。交易员表示，数据集中公布时期即将到来，机构多交投意愿不高，观望中待宏观数据提供更多交易指引，而稍早招标的财政部代发地方债结果对二级市场并无影响。
“(现券)小幅震荡，总体成交不活跃的，没什么方向，要等16号经济数据出来，明天退准资金面宽松，大家都知道的，影响有限。”广发银行交易员吴思捷表示。
他并表示，预计经济数据出来以后，市场将重新选择方向，如果GDP数据超过7.6%，那对市场肯定是有利空影响的，但个人觉得这个概率不大。
国家统计局将于本周三(16日)召开二季度国民经济运行情况新闻发布会，公布二季度GDP及6月生产、消费、投资等数据。
华南另一银行交易员表示，早间市场收益率变动不大，都在等等看经济数据怎样，因为二季度数据对债市影响更大。
“大家是在担心二季度数据向好，政策可能都不再继续宽松了。”他称。
银行间市场周一主要回购加权利率 微跌。交易员表示，因明日为月中例行存款准备金调整日，将有部分资金退回，今日大行多倾向拆出七天或14天等偏长期限资金，而需求方则以隔夜为主，导致隔夜品种供需结构性失衡较为明显。
财政部周一上午代理发行的三及五年两期地方债，中标利率与同期限国债的点差呈续扩张态势；交易员认为，当前收益率徘徊在相对低点的预期，加重非刚性配置需求观望心理，且地方债流动性不佳亦拉低其受青睐程度。
剩余期限约6.5年的固息国开债140203券最新报价 为5.1699%/5.1148%，上日尾盘为5.1450%/5.1106%。
中金所五年期国债期货主力合约TF1409 早盘收报93.638元人民币，较上日结算价跌0.13元，或0.14%。(完) (发稿 吴芳; 审校 曾祥进)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。