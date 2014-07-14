中国热股：飞天诚信打开连续涨停，盘中一度超越茅台成两市第一高价股

路透北京7月14日 - 在上市后连续11天一字涨停后，中国A股IPO重启后首批上市的新股飞天诚信 周一早盘打开涨停格局，但盘中股价一度仍涨近7%至145.5元人民币，短暂超越贵州茅台 成为两市第一高价股，不过之后又被茅台赶超。

6月中重启的本轮新股定价普遍低于行业平均水平，给了市场无风险套利的机会，新股上市后几乎都经历了连续数日巨量买单封涨停的局面。而年初上市的新股众信旅游 从上市第二日起也曾出现过连续10个涨停板。

飞天诚信早盘收报139.44元，涨幅缩减至2.43%；贵州茅台则收升3.69%至147.11元。