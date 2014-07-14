中国债市：七年及以内信用债估值多下跌，一及三年期相对明显--NAFMII

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海7月14日 - 中国银行间市场交易商协会(NAFMII)周一发布的非金融企业债务融资工具定价估值显示，七年及以下期限收益率估值多下跌，其中一年和三年品种相对明显，最大幅度达6个基点(bp)。
另外，五至七年品种虽也以跌为主，但幅度仅为1-2个bp，10年及以上期限则变化更为微弱。
中国银行间市场交易商协会目前估值内容包含非金融企业债务融资工具1、3、5、7、10、15、20、30年期限的重点AAA、AAA、AA+、AA和AA-级品种。
以下为各品种的具体估值情况:
发行主体评级 一年期 三年期 五年期 七年期
最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp)
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重点AAA 5.15 -2 5.34 -3 5.53 -2 5.65 -2
AAA 5.30 -3 5.52 -2 5.75 -1 5.93 -1
AA+ 5.57 -4 5.93 -1 6.26 0 6.44 -1
AA 5.88 -6 6.45 -2 6.79 -1 7.03 0
AA- 6.93 -5 7.57 -1 7.97 -2 8.47 0
发行主体评级 10年期 15年期 20年期 30年期
最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp)
----------------------------------------------------------------------------
重点AAA 5.78 -1 5.87 0 5.97 0 6.15 0
AAA 6.08 +1 6.17 +1 6.34 0 6.56 0
AA+ 6.67 +1 6.74 +1 6.97 +1 7.22 0
AA 7.30 +1 7.38 +1 7.60 +1 8.01 0
AA- 8.89 +1 8.96 0 9.30 0 9.51 +1
银行间债市非金融企业债务融资工具，是指具有法人资格的非金融企业在银行间债市发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券，交易商协会负责受理该类债券的发行注册。目前主要品种有短期融资券(CP)、中期票据(MTN)和集合票据等。
交易商协会此前曾表示，非金融企业债务融资工具定价估值，是市场机构对各主要信用等级、关键期限品种二级市场均衡收益率估计值的平均水平，不是发行利率的下限。现有估值机构为30家。(完)
参看详情，可点选交易商协会网站 here (发稿 丁淑琴； 审校 李宏薇)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。