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亚洲 | 2014年 7月 14日 星期一 12:26 BJT

《汇市简讯》美元指数若收在20日移动均线上方，将激发进一步涨势

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* 美元指数在亚洲市场略涨，上周五升0.07%后，今日又升穿20日移动均线切入位80.19

* 若收在20日移动均线切入位上方，将上看正向下的20日波林格区间高端80.61

* 动能研究显示，5日、10日和20日移动均线走势矛盾

* 纽约市场低位80.17和稍早高位80.23，分别是首道支撑位和阻力位

* 今晚美国没有重要数据公布，因此短线可能进一步整固

* 技术图表 link.reuters.com/rum42w

(完)

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