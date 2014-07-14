《分析师观点》银监会新规旨在令银行理财回归代客理财，打破刚性兑付

路透北京7月14日 - 中国银监会上周要求银行业金融机构完善理财业务的内部组织管理体系，设立理财业务经营部门，负责集中统一经营管理全行理财业务。并明确银行进行事业部制改革的时间进度。

分析师认为，此举进一步明确了银行理财回归代客理财的本质，遏制理财产品之间相互调节收益的渠道。银行理财未来将加速转型，透明化、标准化、定制化等有可能成为趋势，进而避免刚性兑付。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

以下为分析师的评论:

--中金固定收益研究团队

银监会35号文给出了事业部改制的时间表，重申了对理财与信贷等业务构建“栅栏”等原则。真正超预期是文中第三点第（四）条，“理财产品之间不得相互交易，不得相互调节收益”，直指银行理财内部交易要害。银行理财内部交易极为普遍，而且是实现预期收益率、期限错配收益乃至“刚性兑付”的核心。如果未来不允许理财相互交易，银行理财操作空间将大大缩小，运营成本和收益率不达预期风险增加，实现“刚性兑付”难度大增。此外，银行理财流动性管理难度大为提升。

不过实际的影响要看执行力度，或许有缓冲期和规避方式。目前绝对多数理财都无法做到杜绝内部交易，本文件也没有提及达标的时间，预计会留出缓冲期。根据年初人民银行金融市场司发布的《中国人民银行金融市场司关于商业银行理财产品进入银行间债券市场有关事项的通知》第五条规定，理财产品应以单只理财产品的名义开户，但理财产品由非本行的第三方托管人独立托管的，可以以理财产品系列或者理财产品组合的名义开户。因此，银行理财通过对理财产品进行系列化整合，可以在同一债券账户操作，一定程度上规避“不得相互交易”的限制。此外，通过第三方过券等方式也可以缓解政策冲击。

趋势上，随着监管政策的接连落实，银行理财未来将加速转型，透明化、标准化、定制化等有可能成为趋势，进而避免刚性兑付，回归代客理财本质。

--申银万国研究所债券部

“35号文”的提出进一步明确了银行理财回归代客理财的本质，遏制理财产品之间相互调节收益的渠道。

四项隔离条件中，第三项“银行理财产品之间相分离”最具实际意义。如此项真正实现，对债券市场来看，短期内，理财账户可能将进一步追逐相对高收益品种，减少收益率较低的利率债配置，以保证收益的吸引力；而长期来看，理财市场回归代客本质，息差逐渐缩窄，并陆续打破理财始终刚性兑付的现象，风险和收益更加匹配。

不过，监管的有效性可能是个相对漫长的过程，短期内绕道监管的情况容易发生，如理财账户之间的交易通过第三方过桥实现，或产品设计创新继续实现资金池概念等。

总体来看，“35号文”的政策意图明确，“堵偏门、疏正门”的方式长期有利于银行理财回归代客理财本质，实现风险收益匹配，打破刚性兑付。短期来看，规避监管的方式可能使得资金池继续运作，而理财账户本身也可能追逐更高收益产品以获得市场相对优势。

--招商证券金融研究团队

捅破“窗户纸”，打破刚性兑付，才是回归资产管理业务本质的关键。理财业务刚性兑付是支撑无风险利率高企的主要动力，抬升了社会融资成本，长期来看并不能支持财富管理业务持续无限制做大。我们认为积极发展理财资管计划和理财直接融资工具，引导理财产品向净值型转型，实现收益和风险的完全转移是打破刚性兑付的要义所在。但在预期收益和关联交易之下，“严格风险自担”或许要打折扣，而回归代客本质更需时日。

此“理财事业部”非彼“事业部”，独立事业部制改革仍任重道远。由于独立的事业部改革牵涉较多的利益分配问题，市场无法对三季度完成的理财事业部改革寄予过厚的期望。但长期来看，事业部制将实现经营效率提升，有助于风险隔离，我们仍将看好银行组织结构改革的这一趋势。

短期内，银行仍有绕道监管的可能。“35号文”要求“代客理财资金不能用于本行自营业务”，但是并未限制本行自营业务中的同业资金用于代客理财业务，所以理财业务并未完全孤立。此外，新规之后，银行可以在本行理财产品之间引入第三方进行交易，绕过了两个理财产品之间的直接交易，亦可达到收益调节的效果。另一方面，“35号文”也并未明确限制本行同一个系列的理财产品之间是否不能交易。因此，银行仍有较大的操作空间。

**相关背景**

--中国银监会新年伊始向商业银行传达，要引导理财业务实行事业部制，同业业务将进行专营部门制改革，其他部门和分支机构不再经营。

--五月份，银监会力推的银行理财业务事业部制改革进入深水区。部分银行已在总行层面设立一级部，对理财业务实施统一管理。