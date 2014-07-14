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货币新闻 | 2014年 7月 14日 星期一 17:09 BJT

表格：欧元区5月工业生产较前月下降1.1%，较上年同期增长0.5%

路透布鲁塞尔7月14日 - 欧盟统计局周一公布：

* 欧元区5月工业生产较前月下降1.1%，较上年同期增长0.5%（路透调查预估分别为下降1.2%和增长0.5%）

* 欧元区4月工业生产修正为较前月增长0.7%，较上年同期确认为增长1.4%

以下为详细数据(变动百分比)：

较前月

欧元区18国 2013年12月 2014年1月 2月 3月 4月 5月

整体产出 -0.4 0.1 0.1 -0.4 0.7 -1.1

半成品 0.5 0.5 0.3 -0.6 0.5 -2.4

能源 -3.0 -1.6 -1.9 -0.1 1.2 3.0

资本财 -0.7 0.4 -0.1 -0.7 0.2 -0.5

耐用消费品 0.8 -0.1 1.4 0.0 -0.3 -1.8

非耐用消费品 -0.1 0.0 0.9 -0.5 2.4 -2.2

较上年同期

欧元区18国 2013年12月 2014年1月 2月 3月 4月 5月

整体产出 1.4 1.7 1.7 0.2 1.4 0.5

半成品 3.2 3.3 4.0 2.8 3.5 0.4

能源 -1.4 -5.6 -9.2 -12.1 -7.7 -3.1

资本财 2.2 5.3 4.0 2.3 0.7 1.5

耐用消费品 -1.6 -0.2 0.5 -0.7 0.4 -0.3

非耐用消费品 0.2 -0.1 3.1 2.0 4.9 1.4

较前月变动百分比和较上年同期变动百分比是根据工作日调整来计算。(完)
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