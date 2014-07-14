表格：欧元区5月工业生产较前月下降1.1%，较上年同期增长0.5%

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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路透布鲁塞尔7月14日 - 欧盟统计局周一公布：
* 欧元区5月工业生产较前月下降1.1%，较上年同期增长0.5%（路透调查预估分别为下降1.2%和增长0.5%）
* 欧元区4月工业生产修正为较前月增长0.7%，较上年同期确认为增长1.4%
以下为详细数据(变动百分比)：
较前月
欧元区18国 2013年12月 2014年1月 2月 3月 4月 5月
整体产出 -0.4 0.1 0.1 -0.4 0.7 -1.1
半成品 0.5 0.5 0.3 -0.6 0.5 -2.4
能源 -3.0 -1.6 -1.9 -0.1 1.2 3.0
资本财 -0.7 0.4 -0.1 -0.7 0.2 -0.5
耐用消费品 0.8 -0.1 1.4 0.0 -0.3 -1.8
非耐用消费品 -0.1 0.0 0.9 -0.5 2.4 -2.2
较上年同期
欧元区18国 2013年12月 2014年1月 2月 3月 4月 5月
整体产出 1.4 1.7 1.7 0.2 1.4 0.5
半成品 3.2 3.3 4.0 2.8 3.5 0.4
能源 -1.4 -5.6 -9.2 -12.1 -7.7 -3.1
资本财 2.2 5.3 4.0 2.3 0.7 1.5
耐用消费品 -1.6 -0.2 0.5 -0.7 0.4 -0.3
非耐用消费品 0.2 -0.1 3.1 2.0 4.9 1.4
较前月变动百分比和较上年同期变动百分比是根据工作日调整来计算。(完)
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世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国4月消费者信心指数为120.3，预估为122.5，3月经 修正后为124.9，前值为125.6。 美国商务部公布，美国3月新屋销售较前月上升5.8%，至62.1万户，为2016年7月以来最高水平，好于预期的58.3 万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选