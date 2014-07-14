《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--7月14日

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *大唐发电 200 30 9 7/15簿记建档 中国银行 AAA 7/17 7/18
平安银行 ======================================================================================= *中国黄金集团 100 5 9 7/15簿记建档 建设银行 中诚信AAA 7/16 7/17
中信银行 中债资信AAA- =======================================================================================
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中国中冶 40 40 12 7/17簿记建档 工商银行 AAA 7/18 7/21
进出口行 ======================================================================================= *徐工集团 70 25 12 7/17簿记建档 交通银行 AAA 7/18 7/21 工程机械 国开行 ======================================================================================= *中银国际证券 30 15 3 7/17招标 中国银行 AAA 7/18 7/21
(最高发行余额) 浦发银行等 ======================================================================================= *厦门国贸 7 7 12 7/17簿记建档 进出口行 AA+ 7/18 7/21
浦发银行 ======================================================================================= *衣念(上海)时装 7.5 5 12 7/17簿记建档 中国银行 AA 7/21 7/22 贸易有限公司 ======================================================================================= *中电远达 5 2.7 12 7/17簿记建档 招商银行 AA 7/18 7/21
======================================================================================= *重庆两江新区 30 15 12 7/21簿记建档 光大银行 AAA 7/22 7/23 开发投资集团 ======================================================================================= *南山集团 30 10 12 7/21簿记建档 民生银行 AA 7/22 7/23
兴业银行 ======================================================================================= *湖南黄金集团 8 4 12 7/21簿记建档 浦发银行 AA 7/23 7/24 ======================================================================================= *沈阳市政集团 4.5 2.5 12 7/21簿记建档 招商银行 AA- 7/23 7/24 ======================================================================================= *湖南轻工 8 2 12 7/21簿记建档 中信银行 AA 7/23 7/24 盐业集团 交通银行 ======================================================================================= 国泰君安证券 120 30 3 7/15招标 建设银行 AAA 7/16 7/17
(最高发行余额) 交通银行等 ======================================================================================= 光明食品 20 20 12 7/15簿记建档 工商银行 AAA 7/17 7/18 (集团) 招商银行 ======================================================================================= 申银万国证券 78 15 3 7/15招标 农业银行 AAA 7/16 7/17
(最高发行余额) 中国银行等 ======================================================================================= 国家核电技术 50 10 12 7/15簿记建档 北京银行 AAA 7/16 7/17 有限公司 ======================================================================================= 北京建工集团 20 10 12 7/15簿记建档 北京银行 AA 7/16 7/17 ======================================================================================= 东方集团 15 10 12 7/15簿记建档 民生银行 AA 7/16 7/17
中信银行 ======================================================================================= 新疆新华水电 2 2 12 7/15簿记建档 国开行 A+ 7/16 7/17 投资股份 （新华水力发电有限公司提供保证） ======================================================================================= 深圳市地铁 45 30 12 7/16-7/17簿记 建设银行 AAA 7/18 7/21 集团有限公司 中国银行 ======================================================================================= 河北钢铁集团 80 20 12 7/16簿记建档 建设银行 AAA 7/17 7/18
工商银行 ======================================================================================= 中国供销集团 10 10 12 7/16簿记建档 建设银行 AAA 7/17 7/18
招商银行 ======================================================================================= 中金公司 30 8 3 7/16招标 建设银行 AAA 7/17 7/18
(最高发行余额) 交通银行等 ======================================================================================= 天津保税区投资 60 30 12 7/16簿记建档 渤海银行 AA+ 7/17 7/18 控股集团 民生银行 ======================================================================================= 扬农集团 13 10 12 7/16-7/17簿记 招商银行 AA 7/18 7/21
建设银行 ======================================================================================= 惠天热电 5 2 6 7/16簿记建档 兴业银行 AA 7/17 7/18
======================================================================================= 财通证券 18 7.5 3 7/16招标 中信银行 AA 7/17 7/18
(最高发行余额) ======================================================================================= 江苏法尔胜 13 4 12 7/17簿记建档 民生银行 AA 7/18 7/21 泓昇集团 =======================================================================================
3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *北京城建集团 18 15 3 7/17簿记建档 浦发银行 AA+ 7/18 7/21
南京银行 ======================================================================================= *辽宁国资经营 10 4 5 7/21簿记建档 广发银行 AA 7/23 7/24
光大银行 ======================================================================================= *湖南轻工 4 4 5 7/21簿记建档 中信银行 AA 7/23 7/24 盐业集团 交通银行 ======================================================================================= 中国航空 30 30 5 7/15簿记建档 中信银行 AAA 7/17 7/18 工业集团 民生银行 ======================================================================================= 安徽高速公路 47 3 3 7/15簿记建档 中信银行 AAA 7/17 7/18 控股集团 7 5 光大银行
（实行双向回拨调整） ======================================================================================= 北京建工集团 15 8 3 7/15簿记建档 北京银行 AA 7/16 7/17 ======================================================================================= 苏州风景园林 6 3 5 7/15簿记建档 浦发银行 AA 7/16 7/17 投资发展集团 ======================================================================================= 韶能股份 7 2 3 7/15簿记建档 兴业银行 AA 7/16 7/17 ======================================================================================= 国家核电技术 50 10 5 7/16簿记建档 北京银行 AAA 7/17 7/18 有限公司 ======================================================================================= 本溪钢铁(集团) 20 20 5 7/16簿记建档 建设银行 AA+ 7/17 7/18 有限责任公司 中国银行 ======================================================================================= 重庆对外经贸 6 6 3 7/16簿记建档 光大银行 AA 7/17 7/18 (集团)有限公司 ======================================================================================= 北京云政金融 10 5 5 7/16簿记建档 广发银行 AA 7/17 7/18 控股有限公司 ======================================================================================= 中国有色金属 3.2 3.2 3 7/16簿记建档 中信银行 AA- 7/18 7/21 工业第十四冶金 ======================================================================================= 四川成渝 15 3 10 7/17簿记建档 建行银行 AA+ 7/18 7/21 (附5年末发行人上调票面利率 民生银行
选择权及投资人回售选择权) ======================================================================================= 新余钢铁 20 16 5 7/18簿记建档 浦发银行 AA 7/21 7/22
招商银行 =======================================================================================
4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: 代表新增。(完) (整理 杨文纨；审校 李宏薇)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。