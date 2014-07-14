《台湾新债预测》五年公债103/10期得标利率料落在1.235-1.25%

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* 标售标的：103/10期五年公债
* 标售时间：周二(15日)
* 标售金额：预估400亿台币
* 预测中值：1.235-1.25%
* 受访机构：10家
路透台北7月14日 - 路透周一调查显示，在殖利率弹幅已大且一致认定国库将截标下，台湾周二将标售的五年期公债103/10 得标利率将不致于飘高，料将落在1.235-1.25%间。
根据路透访谈的10家金融机构，市场预估中值为1.235-1.25%，大区间则在1.22-1.26%。
交易商指出，五年券殖利率经过一波弹升后，投资价值显现，只是持券的银行泡水严重，应不致于大力下标103/10。不过该券在未来一季将是主流券，相信券商也会有持券的需求。
接受访问的交易商一致认为，国库肯定会再次出手截标。由于该券空单未平仓量已达140亿台币，空方基于回补安全性考量，应会将部分利率写低，因此得标利率不会高于发行前交易的区间。
“明天就是挑战国库，目前的氛围不会有人积极，但这期可以玩很久，看参与的会不会多一点。”一位外商银行交易员表示。
本期103/10期公债预计标售400亿台币，将在18日交割。
以下为交易员观点整理：
--103/10空单累积量约140亿台币，在担心国库若截标无法回补心态影响下，得标利率不致飘得太高。
--前次国库将五年券截在1.20%，这期间基本面没有特别变化，国库应该无法容忍利率走高太多。
--五年殖利率已有养券投资价值，不过筹码因素要等标完才能厘清，五年券筹码太多，冷热券都有，标后殖利率走低空间不大。
--由于殖利率明显弹升，本次五年券投标倍数会较前次高。五年券殖利率在1.20%以上，足以抵挡央行升息一至两次的利空。
--短券因筹码偏空外，长券又受国际版美元债的利空题材冲击，且因明年将升息的利率风险考量，得标利率一定会较前次的1.20%走高。
相关报价：
--周一103/10发行前交易殖利率收高1.4基点报1.243%。该券发行前交易期间低点在1.155%，高点在1.255%。
以下为交易商对103/10期公债得标利率的预估区间：
金融机构 最低(%) 最高(%)
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证券商一 1.24 1.255
证券商二 1.22 1.24
证券商三 1.23 1.26
票券商 1.24 1.25
外商银 1.23 1.25
大型银行一 1.24 1.26
大型银行二 1.22 1.24
大型银行三 1.24 1.26
大型银行四 1.22 1.25
大型金融机构 1.24 1.25
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中值 1.235 1.25 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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