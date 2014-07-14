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亚洲 | 2014年 7月 14日 星期一 13:10 BJT

香港股市：早盘走高，电信股领军上攻

路透香港7月14日 - 香港股市周一走高，中国三大电信商领涨。

恒生指数 及恒生国企指数 各涨0.4%。恒生指数报23,320.83点，稍早曾站上23,450点。

恒生指数自5月初以来已劲升逾7%。

敦沛证券副总裁黄志阳指出，周末期间的资金流入提振大盘。

分析师指出，热钱流入的一个迹象就是香港金管局接连向市场注入港元，以保护港元联系汇率。

中国联通 大涨3.4%，涨幅居恒生成份股之冠，中移动 及中国电信 分别上涨2.2%及2.8%。

中国三大电信商周五宣布拟共组铁塔设施公司，注册资本为100亿元人民币，此举将有利减少行业的重复建设。

电信设备供应商--中国通信服务股份有限公司 跳涨7.2%，至两个半月高点。(完)
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