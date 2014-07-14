香港股市：早盘走高，电信股领军上攻

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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路透香港7月14日 - 香港股市周一走高，中国三大电信商领涨。
恒生指数 及恒生国企指数 各涨0.4%。恒生指数报23,320.83点，稍早曾站上23,450点。
恒生指数自5月初以来已劲升逾7%。
敦沛证券副总裁黄志阳指出，周末期间的资金流入提振大盘。
分析师指出，热钱流入的一个迹象就是香港金管局接连向市场注入港元，以保护港元联系汇率。
中国联通 大涨3.4%，涨幅居恒生成份股之冠，中移动 及中国电信 分别上涨2.2%及2.8%。
中国三大电信商周五宣布拟共组铁塔设施公司，注册资本为100亿元人民币，此举将有利减少行业的重复建设。
电信设备供应商--中国通信服务股份有限公司 跳涨7.2%，至两个半月高点。(完)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。