国际油市：布兰特原油反弹至107美元附近，利比亚和伊拉克动乱重燃供应忧虑

“我一直看空原油，现在也持这一观点，但我感觉好像有些超跌了。”大宗商品研究机构Barratt Bulletin执行长Jonathan Barratt说。

Barratt认为，围绕伊朗核计划协议的不确定性、利比亚周日战事再起、伊拉克首都巴格达附近周末的炸弹袭击以及乌克兰局势持续紧张，是“一系列需要担心的因素”。

0420GMT，布兰特原油 上涨0.14美元，报106.80美元，盘中稍早一度跌至106.27美元。

美国原油期货 跌0.23美元，报100.60美元。上日曾下跌2.10美元，收在每桶100.83美元，为5月12日以来最低结算收盘价。

Barratt表示，下周五前布兰特原油料保持在每桶108美元左右，美国原油期货料在102-103美元附近。

他还认为，市场仍关注利比亚原油供给状况。利比亚恢复向市场供油，是油价下跌的主要原因之一。(完)

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