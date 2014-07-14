国际油市：布兰特原油反弹至107美元附近，利比亚和伊拉克动乱重燃供应忧虑

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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“我一直看空原油，现在也持这一观点，但我感觉好像有些超跌了。”大宗商品研究机构Barratt Bulletin执行长Jonathan Barratt说。
Barratt认为，围绕伊朗核计划协议的不确定性、利比亚周日战事再起、伊拉克首都巴格达附近周末的炸弹袭击以及乌克兰局势持续紧张，是“一系列需要担心的因素”。
0420GMT，布兰特原油 上涨0.14美元，报106.80美元，盘中稍早一度跌至106.27美元。
美国原油期货 跌0.23美元，报100.60美元。上日曾下跌2.10美元，收在每桶100.83美元，为5月12日以来最低结算收盘价。
Barratt表示，下周五前布兰特原油料保持在每桶108美元左右，美国原油期货料在102-103美元附近。
他还认为，市场仍关注利比亚原油供给状况。利比亚恢复向市场供油，是油价下跌的主要原因之一。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 石冠兰/洪曦; 审校 白云)
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世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国4月消费者信心指数为120.3，预估为122.5，3月经 修正后为124.9，前值为125.6。 美国商务部公布，美国3月新屋销售较前月上升5.8%，至62.1万户，为2016年7月以来最高水平，好于预期的58.3 万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选