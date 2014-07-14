《独家新闻》美国检方查处通用汽车案焦点在于误导性陈述--消息人士

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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消息人士说，检方并没有把问讯范围限于2009年通用汽车走出破产之后才发生的案例。法律专家表示，破产无法让通用汽车在欺瞒消费者的案例中免于刑事责任。
目前尚不清楚检方是否会针对个人追究法律责任。
美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)在5月时，已因通用汽车延误对瑕疵零件采取作为而开罚3,500万美元，还指责其公司高层隐匿问题。
巴拉拉检察官的团队可能以丰田案为蓝本，力图阐述通用汽车内部在向监管机构报告这个问题、并对外公告其如何处理失去动能的车辆之前，就已经知道这个致命瑕疵的存在。
丰田案的事实陈述可能成为通用汽车案前例，丰田是以12亿美元和解诉讼。一位法律专家说，通用汽车最后的罚金可能高过丰田。对于犯下邮件或电话诈骗案的公司，罚款金额并无上限。
“如果通用汽车的人以为12亿美元就可以解决此案--特别是所有公开表态、国会听证、公众舆论似乎都支持这个想法--那么他们就大错特错了，”曾经担任曼哈顿区特别助理检察官的Cohen & Gresser律师事务所辩护律师C. Evan Stewart说。(完)
(编译 张涛/李婷仪 审校 孙茉莉)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。