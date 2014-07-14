《独家新闻》美国检方查处通用汽车案焦点在于误导性陈述--消息人士

消息人士说，检方并没有把问讯范围限于2009年通用汽车走出破产之后才发生的案例。法律专家表示，破产无法让通用汽车在欺瞒消费者的案例中免于刑事责任。

目前尚不清楚检方是否会针对个人追究法律责任。

美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)在5月时，已因通用汽车延误对瑕疵零件采取作为而开罚3,500万美元，还指责其公司高层隐匿问题。

巴拉拉检察官的团队可能以丰田案为蓝本，力图阐述通用汽车内部在向监管机构报告这个问题、并对外公告其如何处理失去动能的车辆之前，就已经知道这个致命瑕疵的存在。

丰田案的事实陈述可能成为通用汽车案前例，丰田是以12亿美元和解诉讼。一位法律专家说，通用汽车最后的罚金可能高过丰田。对于犯下邮件或电话诈骗案的公司，罚款金额并无上限。

“如果通用汽车的人以为12亿美元就可以解决此案--特别是所有公开表态、国会听证、公众舆论似乎都支持这个想法--那么他们就大错特错了，”曾经担任曼哈顿区特别助理检察官的Cohen & Gresser律师事务所辩护律师C. Evan Stewart说。(完)