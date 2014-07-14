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亚洲 | 2014年 7月 14日 星期一 14:03 BJT

金属期市：伦敦期锌触及三年高位，因市场担心供给减少

“存在结构性题材促使人们买进锌，因为(澳洲)Century等大型矿场的关闭导致供应损失。而且技术面信号也看涨，”UBS Wealth Management驻新加坡的分析师Dominic Schnider表示。

Century是全球第二大锌矿，计划在三年后关闭。

LME期锌 一度涨至2011年8月以来最高点每吨2,325美元。0554GMT报2,315美元，涨0.53%。Schnider表示，锌价中短期内可能升向2,450美元。

但中国需求前景不确定，可能抑制金属的涨势。

市场本周将关注中国货币供给数据，以及GDP和工业生产数据。

0558GMT，LME期铜 跌0.07%报每吨7,151美元。期铝 持稳于1,940美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦/张涛；审校 白云/于春红)
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