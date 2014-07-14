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亚洲 | 2014年 7月 14日 星期一 14:02 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：市场波动不大，静待美联储主席本周国会证词

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* 美元/日圆涨0.18%，澳元/美元升0.06%，英镑/美元涨0.08%，欧元/美元微升0.01%

* 美元/印尼卢比上涨0.60%，美元/马币下跌0.22%，美元/印度卢比升0.10%，美元/离岸人民币涨0.07%

* 日股日经指数尾盘涨0.86%，沪综指午后上扬0.59%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.32%，美国10年期公债收益率报2.5323%

* 德国央行总裁称目前利率对德国来说太低，应尽早收紧政策

* 美联储官员就升息时间的争论日益激烈--华尔街日报 。(完)

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