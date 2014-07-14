台湾股市：随亚股小幅收高，台积电填息动能不足收黑

台湾加权股价指数 收高0.26%或24.46点至9,520.30点；今日成交值 为1,098.88亿台币，上交易日修正后为1,346.13亿。台积电股价收低0.75%报132.5台币，金融保险类指数 收高1.97%报1,079.12点。

他认为，市场谨慎看待外资的后续动向，在台指期的多单已降至近期低位的状况下，是否还会持续在现货买超台股。预料大盘震荡盘坚格局不变，指数空间有限但个股或类股将良性轮动。