版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 14日 星期一 14:02 BJT

台湾股市：随亚股小幅收高，台积电填息动能不足收黑

路透台北7月14日 - 台湾股市周一小幅收高，跟随区域股市温和上扬的格局。上演除息大戏的台积电 填息动能不足反收黑，惟金融股撑场令指数仍收红。

台湾加权股价指数 收高0.26%或24.46点至9,520.30点；今日成交值 为1,098.88亿台币，上交易日修正后为1,346.13亿。台积电股价收低0.75%报132.5台币，金融保险类指数 收高1.97%报1,079.12点。

“台积电股价上周五已经创新高，先反映填息预期。依据过去经验，台积电终究会完成填息。”兆丰投顾一不愿具名分析师说。

他认为，市场谨慎看待外资的后续动向，在台指期的多单已降至近期低位的状况下，是否还会持续在现货买超台股。预料大盘震荡盘坚格局不变，指数空间有限但个股或类股将良性轮动。

亚洲股市周一上涨，因欧元区银行业担忧减退，不过投资者仍然谨慎，因多家企业即将公布财报，且本周重要经济事件较多，其中包括美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦将做证词陈述。本地时间13:55，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.36%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐