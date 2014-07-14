台湾股市：随亚股小幅收高，台积电填息动能不足收黑

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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路透台北7月14日 - 台湾股市周一小幅收高，跟随区域股市温和上扬的格局。上演除息大戏的台积电 填息动能不足反收黑，惟金融股撑场令指数仍收红。
台湾加权股价指数 收高0.26%或24.46点至9,520.30点；今日成交值 为1,098.88亿台币，上交易日修正后为1,346.13亿。台积电股价收低0.75%报132.5台币，金融保险类指数 收高1.97%报1,079.12点。
“台积电股价上周五已经创新高，先反映填息预期。依据过去经验，台积电终究会完成填息。”兆丰投顾一不愿具名分析师说。
他认为，市场谨慎看待外资的后续动向，在台指期的多单已降至近期低位的状况下，是否还会持续在现货买超台股。预料大盘震荡盘坚格局不变，指数空间有限但个股或类股将良性轮动。
亚洲股市周一上涨，因欧元区银行业担忧减退，不过投资者仍然谨慎，因多家企业即将公布财报，且本周重要经济事件较多，其中包括美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦将做证词陈述。本地时间13:55，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.36%。(完)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。