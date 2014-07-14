中国资管：上周43款集合信托产品发行，数量环比减少期限缩短

路透北京7月14日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，上周（7月5日-7月11日）共有22家信托公司发行了43款集合信托产品，发行量环比减少11款。

43款新发行产品中，42款产品公布了募集规模，平均计划募集规模为1.99亿元，环比增加0.33亿元，增幅为20.04%。按照平均规模推算，上周发行的信托产品总计划募集规模为85.44亿元，环比下降3.94亿元，降幅为4.41%。

其中，募集规模最大的是中融信托发行的“融信漳州港蓝湖集合信托计划”，募集规模为5.1195亿元，该产品是房地产领域贷款运用类产品。

从期限上看，43款新发行产品中，共有42款公布了期限，平均期限19.83个月，环比缩短4.79个月。

上周发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 12 9.51% 上升0.74个百分点

24个月期 23 10.32% 上升0.27个百分点

从资金运用领域来看，基础设施领域产品发行了16款，工商企业领域产品发行了12款，房地产领域产品发行了8款，金融领域产品发行了2款，其他领域产品发行了5款。

从资金运用方式上看，权益投资类产品发行了19款，贷款运用类产品发行了16款，组合运用类产品发行了3款，股权投资类产品发行了3款，债权投资类产品发行了2款。

**成立集合信托产品42款**

上周共有19家信托公司成立了42款集合信托产品，发行量环比减少7款。

42款成立产品中，35款产品公布了成立规模，平均成立规模为1.17亿元，环比增加0.27亿元，增幅为30.52%。

其中，成立规模最大的是交银信托成立的“稳健543号信托计划”，募集规模为8.50亿元。

上周共有23款新成立产品公布了期限，平均期限26.17个月，环比延长6.40个月。上周共有14款新成立产品公布了预期收益，平均预期收益率9.84%，环比上升0.38个百分点。

从资金运用领域来看，证券投资领域产品成立了10款，基础设施领域产品成立了9款，工商企业领域产品成立了8款，房地产领域产品成立了7款，其他领域产品成立了8款。