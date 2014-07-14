新债招标：中国农发行三年固息债利率4.72%，五年4.95%--业内人士

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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路透上海7月14日 - 业内人士周一透露，中国农业发展银行下午招标的三年期固息债中标利率4.72%，五年期为4.95%。
业内人士并称，上述两期债的投标倍数分别为3.17倍和3.56倍。
农发行今日共发行四期固息债，其中三年和五年为新发品种，一年和七年为增发债，将于北京时间15:30结束招标。
七年期品种为今年第28期债 的首次增发，一年期为今年第37期债 第二次增发。
具体发行条款如下：
38期 39期 28期增发 37期增发 -----------------------------------------------------------------------
招标规模上限 50亿元 50亿元 50亿元 50亿元
期限/计息方式 三年固息 五年固息 七年固息 一年固息
招标时间 3/5年：7/14下午14:00-15:00 7/1年：7/14下午14:00-15:30
招标方式 3/5年：单一利率中标(荷兰式) 7/1年：单一价格中标(荷兰式)
缴款日 7月16日 7月16日 7月17日 7月17日
起息日 7月16日 7月16日 4月3日 6月11日
发行期 7/15-7/16 7/15-7/16 7/15-7/17 7/15-7/17
上市日 7月22日 7月22日 7月23日 7月21日
基本承销额 无 无 无 无
承揽费 0.05% 0.1% 0.15% 0.05%
票面利率 -- -- 5.55% 4.13%
---------------------------------------------------------------------(完) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
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世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国4月消费者信心指数为120.3，预估为122.5，3月经 修正后为124.9，前值为125.6。 美国商务部公布，美国3月新屋销售较前月上升5.8%，至62.1万户，为2016年7月以来最高水平，好于预期的58.3 万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选