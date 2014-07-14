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货币新闻 | 2014年 7月 14日 星期一 15:08 BJT

新债招标：中国农发行三年固息债利率4.72%，五年4.95%--业内人士

路透上海7月14日 - 业内人士周一透露，中国农业发展银行下午招标的三年期固息债中标利率4.72%，五年期为4.95%。

业内人士并称，上述两期债的投标倍数分别为3.17倍和3.56倍。

农发行今日共发行四期固息债，其中三年和五年为新发品种，一年和七年为增发债，将于北京时间15:30结束招标。

七年期品种为今年第28期债 的首次增发，一年期为今年第37期债 第二次增发。

具体发行条款如下：

38期 39期 28期增发 37期增发 -----------------------------------------------------------------------

招标规模上限 50亿元 50亿元 50亿元 50亿元

期限/计息方式 三年固息 五年固息 七年固息 一年固息

招标时间 3/5年：7/14下午14:00-15:00 7/1年：7/14下午14:00-15:30

招标方式 3/5年：单一利率中标(荷兰式) 7/1年：单一价格中标(荷兰式)

缴款日 7月16日 7月16日 7月17日 7月17日

起息日 7月16日 7月16日 4月3日 6月11日

发行期 7/15-7/16 7/15-7/16 7/15-7/17 7/15-7/17

上市日 7月22日 7月22日 7月23日 7月21日

基本承销额 无 无 无 无

承揽费 0.05% 0.1% 0.15% 0.05%

票面利率 -- -- 5.55% 4.13%

---------------------------------------------------------------------(完) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
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