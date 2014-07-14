《全球汇市》美元在清淡交投中持坚，市场等待叶伦国会证词

他们还预计，叶伦会强调一项大原则，即金融稳定应主要由监管机构来负责，央行应着重于维护宏观经济的稳定。
澳元持续走贬，之前澳洲央行总裁重申澳元汇率过高。
据澳洲人报周末版(Weekend Australian）上周末刊发的一篇专访，澳洲央行总裁史蒂文斯重申，部份投资人可能低估了汇率在某个时点“大幅下挫”的风险。
澳元 最新报0.9395美元，盘中曾低见0.9370。史蒂文斯本月初发表类似谈话时，澳元曾低见0.9327美元。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3603 1.3608 -0.04 -1.03 1.3745
美元/日圆 101.41 101.36 +0.05 -3.69 105.30
欧元/日圆 137.93 137.93 +0.00 -4.70 144.73
美元/瑞郎 0.8927 0.8925 +0.02 -0.01 0.8928
英镑/美元 1.7114 1.7122 -0.05 +3.37 1.6556
美元/加元 1.0738 1.0731 +0.07 +1.11 1.0620
澳元/美元 0.9401 0.9390 +0.12 +5.48 0.8913
新西兰元/美元 0.8815 0.8810 +0.06 +7.42 0.8206
澳元/日圆 95.330 95.180 +0.16 +1.58 93.850
新西兰元/日圆 89.380 89.300 +0.09 +3.44 86.410
英镑/日圆 173.54 173.55 -0.01 -0.45 174.33
澳元/新西兰元 1.0662 1.0649 +0.12 -1.71 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 白云/石冠兰/洪熙/张若琪/孙茉莉; 审校 于春红/李婷仪/蔡美珍)