美国联邦储备理事会正在小心翼翼地接近于完善一项有关利率管理的新计划，同时担心可能采用的部分新 工具或带来意想不到的风险。芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯表示，对于如何让货币政策回归更正常状态，美 联储过去两个月进行了广泛的讨论，而且“取得了很大进展”。 华尔街日报报导称，由于美国就业市场改善，地区联邦储备银行总裁之间针对是否较原计划提早升息的争 论越发激烈。该报周五晚间发表的一篇文章称，6月政策会议上多数美联储官员认为2015年之前不可能升息， 作为依据的预估是在7月3日劳工部宣布6月失业率降至6.1%之前作出的。 德国央行总裁魏德曼表示，欧洲央行应尽早收紧政策，目前利率对德国来说太低。他的讲话表明，欧洲央 行自6月重大政策转变以来出现的团结局面受到挑战。 欧洲央行执委科尔在专访中表示，对欧洲经济来说，欧洲央行采取的政策举措并非“灵丹妙药”。“长期 低利率有利于经济继续回归正轨。(欧洲央行)将于9月实施的有针对性的举措将促进对家庭和企业放贷，”科 尔对该报表示。“当然，我们采取的举措不是灵丹妙药。我们消除了一些障碍，但货币政策不能提高生产率和 促进长期成长。” 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点 巴西 Selic利率11% 2014年4月3日升25基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率3.00% 2012年7月5日降25基点 一年期贷款利率6.00% 2012年7月5日降31基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.50% 2013年5月9日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.50% 2013年8月6日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率3.25% 2014年6月12日升25基点 泰国 一天期附买回利率2.0% 2014年3月12日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率3.50% 2012年10月25日降25基点 印度 附买回利率8.00% 2014年1月28日升25基点 附卖回利率7.00% 2014年1月28日升25基点 印尼 指标利率7.50% 2013年11月12日上调25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.15% 2014年6月5日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点 瑞典 附买回利率0.25% 2014年7月3日降50基点 挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率7.50% 2014年4月25日上调50个基点 非洲 南非 附买回利率5.5% 2014年1月29日升50基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25% 。(完) (整理 艾茂林; 审校 张涛)