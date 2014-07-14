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亚洲 | 2014年 7月 14日 星期一 14:17 BJT

《汇市简讯》美元/日圆微升但上档有卖压，日经指数收高

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* 日股日经指数午后仍上扬，收高132.78点，涨幅0.88%

* 政府相关机构买盘为涨势点火

* 美元/日圆由101.35微升，但未能突破盘初高点101.44，今日低点为101.33

* 买盘仍由101.50附近向上挂出，102.00之前未听闻有停止单

* 今日亚洲盘资金流动极为清淡，澳元/日圆及新西兰/日圆获得一些日本投资人买盘(完) (编译 蔡美珍；审校 田建华)
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