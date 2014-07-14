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亚洲 | 2014年 7月 14日 星期一 14:18 BJT

韩国汇市：韩元小幅上升，终止六日连跌

路透首尔7月14日 - 韩元兑美元 周一小幅上涨，终止六日连跌，但涨幅受限，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦本周在国会作证时会发表什么言论存在不确定性。

韩元/美元 报1,018.2，较上周五国内收盘水准1,019.0高出0.1%。(完)

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