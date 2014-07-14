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亚洲 | 2014年 7月 14日 星期一 14:17 BJT

韩国股市：收盘小升，外资卖超压抑走势

路透首尔7月14日 - 韩国股市周一收高，韩国综合股价指数 上涨0.3%，至1,993.88点。

外资卖超98亿韩元，压抑大盘。(完)
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