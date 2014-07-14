版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 14日 星期一 14:19 BJT

澳洲股市：收高，金融和资源股领涨

路透悉尼7月14日 - 澳洲股市周一延续涨势，收高0.5%，金融和资源股领涨。

澳股指标S&P/ASX 200指数 上涨25.51点，收报5,512.30点。上周五收高0.4%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐