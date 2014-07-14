《中国新债预测》二级情绪谨慎国开行四期债需求一般，中短端相对偏好

* 招标品种: 国开行18、16、9和15期增发债

* 期限及金额上限：1/5年 各60亿元；3/10年 各50亿元

* 招标时间: 1/3年：7月15日9:30-10:30；5/10年：7月15日9:30-11:10

* 受访人数: 7位(券商、银行)

* 预测区间: 4.20%-4.27%；4.60%-4.73%；4.88%-4.98%；5.14%-5.23%

* 预测均值: 4.23%；4.69%；4.93%；5.18%

路透北京7月14日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发四期固息金融债。路透调查显示，重量级经济数据发布前二级市场情绪偏谨慎，不过考虑明日将有一定量存款准备金清算退款，助力流动性改善，综合看预期明日新债中短端需求相对更好，长端偏弱。

“1/3/5年期品种需求要比10年强，”北京一银行交易员称，“其实国开债返手续费相对会多一些，不过按照今天二级这个疲弱情况，明天招标结果可能和今天一级差不多。”

上海一银行交易员指出，虽然资金面有望在周二准备金退缴驱动下逐步平缓，但本周利率债供应异常集中，交易户做多热情不高，以配置盘为主的市场难以充分吸收供给冲击，市场可能被迫出现一级发行利率走高，二级收益率被动反弹的情况。

中国银行间市场周一主要回购加权利率 微跌。交易员表示，因明日为月中例行存款准备金调整日，将有部分资金退回，今日大行多倾向拆出七天或14天等偏长期限资金，而需求方则以隔夜为主，导致隔夜品种供需结构性失衡较为明显。

据路透统计，截止目前已披露的公告显示，本周将有合计1,566亿元国债、地方债和政策性金融债招标。

国开行明日新债为今年第18、第16、第9和第15期增发债。银行间市场固息政策性金融债--国开行到期收益率曲线 中，1/3/5/10年最新收益率分别为4.2491%、4.6940%、4.9185%和5.1584%。

中国农业发展银行周一招标的四期固息债中，长端仍略显疲态。经济数据公布在即，一二级现券谨慎氛围趋浓，新债长端表现相对偏弱，短端属中性水平。

国开行上述债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。

具体发行条款如下：

第9、15、16及18期增发债

--------------------------------------------------------------

发行上限 1/5年：各为60亿元；3/10年：各为50亿元

期限/计息方式 1/3/5/10年固息

招标时间 1/3年：7月15日上午9:30-10:30

5/10年：7月15日上午9:30-11:10

招标方式 均为单一价格(荷兰式)

缴款日 7月17日

起息日 1年：7月10日

3年：6月26日

5年：4月8日

10年：6月12日

分销期 7月16日-7月17日

上市日 1年：7月21日

3/5/10年：7月23日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留