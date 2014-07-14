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亚洲 | 2014年 7月 14日 星期一 14:37 BJT

日本股市：在中小板块股票带动下收涨，终结五日来的跌势

但许多机构投资者退居观望，静待包括日本央行政策会议决议等本周一连串密集事件登场。

东证股价指数 升0.8%，报1,265.46点。JPX-日经400指数 亦涨0.8%，报11,509.01点。(完)
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