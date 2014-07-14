《汇市简讯》利率走势分歧因素可能令欧元/美元空头遭轧

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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* 欧元/美元亚洲时段再度呈横盘整理，今日唯一主要数据为欧元区5月工业生产，市场预估较前月下滑1.2%
* 200小时均线上周五在1.3626压抑走势，目前位置在1.3615
* 公债利差变化进一步朝有利欧元/美元方向移动
* 10年期公债利差缩窄至131个基点(近期高位为137基点)，两年期公债利差为43个基点(近期高位为50基点)
* 投机客的欧元仓位仍呈净空仓，凸显可能因利率而轧仓的机会(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国4月消费者信心指数为120.3，预估为122.5，3月经 修正后为124.9，前值为125.6。 美国商务部公布，美国3月新屋销售较前月上升5.8%，至62.1万户，为2016年7月以来最高水平，好于预期的58.3 万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值)
路透4月25日 - 美国股市周二开盘上涨，纳斯达克指数首次升穿6,000点大关，因一系列企业发布强劲业绩，且特朗普总统承诺宣布重大税改计划。