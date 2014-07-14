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市场报道 | 2014年 7月 14日 星期一 15:01 BJT

《汇市简讯》利率走势分歧因素可能令欧元/美元空头遭轧

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* 欧元/美元亚洲时段再度呈横盘整理，今日唯一主要数据为欧元区5月工业生产，市场预估较前月下滑1.2%

* 200小时均线上周五在1.3626压抑走势，目前位置在1.3615

* 公债利差变化进一步朝有利欧元/美元方向移动

* 10年期公债利差缩窄至131个基点(近期高位为137基点)，两年期公债利差为43个基点(近期高位为50基点)

* 投机客的欧元仓位仍呈净空仓，凸显可能因利率而轧仓的机会(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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