版本:
中国
货币新闻 | 2014年 7月 14日 星期一 15:04 BJT

印度评等：标准普尔认为目前印度预算案对主权评级没有影响

路透孟买7月14日 - 评级机构标准普尔表示，在看到预算案举措如何实施，尤其是实现财政赤字目标的情况之前，印度政府预算对该国主权评级不会产生影响，。

上周印度财长杰特利承诺遵守“艰巨的”预算赤字目标--在2015年3月止的财年预算赤字与GDP的比率为4.1%。

标准普尔总监助理Agost Benard在与记者的电话会议中表示，“我们认为从财政债务和利息比率料将持续好转的角度看，该预算案有利于信用基本面。”

他还指出，“但各种提议举措将如何实施，以及实施的程度，尤其是赤字目标将如何实现，这些仍有待观察。”

这些言论重申了上周标普在该预算案公布后的声明。标普是三大信用评级机构中唯一一家给予印度“负面”评级展望的机构。(完) (编译 石冠兰 审校 田建华)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐