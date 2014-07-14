印度评等：标准普尔认为目前印度预算案对主权评级没有影响

路透孟买7月14日 - 评级机构标准普尔表示，在看到预算案举措如何实施，尤其是实现财政赤字目标的情况之前，印度政府预算对该国主权评级不会产生影响，。

上周印度财长杰特利承诺遵守“艰巨的”预算赤字目标--在2015年3月止的财年预算赤字与GDP的比率为4.1%。

标准普尔总监助理Agost Benard在与记者的电话会议中表示，“我们认为从财政债务和利息比率料将持续好转的角度看，该预算案有利于信用基本面。”

他还指出，“但各种提议举措将如何实施，以及实施的程度，尤其是赤字目标将如何实现，这些仍有待观察。”