印度评等：标准普尔认为目前印度预算案对主权评级没有影响

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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路透孟买7月14日 - 评级机构标准普尔表示，在看到预算案举措如何实施，尤其是实现财政赤字目标的情况之前，印度政府预算对该国主权评级不会产生影响，。
上周印度财长杰特利承诺遵守“艰巨的”预算赤字目标--在2015年3月止的财年预算赤字与GDP的比率为4.1%。
标准普尔总监助理Agost Benard在与记者的电话会议中表示，“我们认为从财政债务和利息比率料将持续好转的角度看，该预算案有利于信用基本面。”
他还指出，“但各种提议举措将如何实施，以及实施的程度，尤其是赤字目标将如何实现，这些仍有待观察。”
这些言论重申了上周标普在该预算案公布后的声明。标普是三大信用评级机构中唯一一家给予印度“负面”评级展望的机构。(完) (编译 石冠兰 审校 田建华)
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世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国4月消费者信心指数为120.3，预估为122.5，3月经 修正后为124.9，前值为125.6。 美国商务部公布，美国3月新屋销售较前月上升5.8%，至62.1万户，为2016年7月以来最高水平，好于预期的58.3 万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选