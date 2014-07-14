台湾债市：五年公债殖利率收高中止四连跌，保守观望标债结果

* 五年券103/10标售在即，保守气氛令殖利率结束四连跌

* 交易商一致预期国库将截标103/10，为标债投下变数

* 103/6明日区间料在1.62-1.65%，103/10则在1.235-1.25%

路透台北7月14日 - 台湾五年公债103/10 发行前交易殖利率周一收高，结束连四跌走势。交易商表示，因明日将标售103/10，市场保守看待结果。

他们认为，五年券殖利率经过一波弹升后，投资价值显现，只是持券的银行泡水严重，追价意愿不足；长券端也因国际版美元债恐将大量发行的利空题材影响，导致寿险业对参与月底20、30年券标售兴趣缺缺，整条殖利率曲线隐含向上修正风险。

“不确定性太高，虽然五年的投资价值出来了，但交易不看价值，是看气氛。”一位大型票券商交易员说。

不过交易员也指出，明日103/10标售的最大风险，还是在于国库截标。依据路透的调查显示，受访的10家交易商一致认定，国库在继103/9 出手后，势必会继续截标103/10。

一证券商交易主管就表示，倘若103/10得标利率太高，势必会影响月底20、30年长券的标售，这事关国库的成本，财政部一定会出手。

他认为，由于103/10空单未平仓量已达140亿台币，基于回补安全性考量，空方应会将部分利率写低，因此得标利率不会高于发行前交易的区间。

路透周一调查显示，在殖利率弹幅已大且一致认定国库将截标下，台湾周二将标售的五年期公债103/10 得标利率将不致于飘高，料将落在1.235-1.25%间。

103/10期公债预计标售400亿台币，将在18日交割。

交易员预估，明日103/10期公债交易区间先看1.235-1.25%；103/6期则先看1.62-1.65%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币)

5 103/10 +1.40 1.2430 1.2350-1.2431 77.5

10 103/6 +0.85 1.6285 1.6275-1.6285 1.5

本周全球重要经济事件与数据包括：

7/14(一)：欧元区5月工业生产、欧洲央行总裁德拉吉出席欧洲议会季度听证会；

7/15(二)：美国纽约联邦储备银行7月制造业指数、美国6月进出口价格和零售销售、美国5月企业库存、意大利及英国6月消费者物价指数、金融政策委员会(FPC)委员英国央行总裁卡尼、副总裁贝利等就6月金融稳定报告列席会议、澳洲央行发布7月货币政策会议记录、美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦就半年货币政策报告在参议院作证；

7/16(三)：中国6月固定资产投资、社会消费品零售总额、中国第二季GDP和6月工业增加值、欧元区5月贸易收支、美国6月生产者物价指数(PPI)和核心PPI终值、美国6月工业生産和制造业産出、路透短观调查日本7月制造业景气判断指数、美联储公布经济形势褐皮书、美联储主席叶伦就货币政策报告在众议院作证、达拉斯联储总裁费希尔在南加州大学讲话、加拿大央行公布关键政策利率声明和货币政策报告；

7/17(四)：欧元区6月通胀率终值、美国6月房屋开工年率和建筑许可年率、美国一周请领失业金数据、美国费城联邦储备银行7月制造业指数、圣路易斯联储总裁布拉德就美国经济与货币政策发表讲话、英国央行副总裁康利夫在金融报告会议上讲话；

7/18(五)：中国6月70个大中城市住宅销售价格月度报告、欧元区5月经常帐、日本央行发布6月政策会议记录。

30 103/8 没有成交

20 103/7 没有成交

10 103/6 1.6285

5 103/9 没有成交