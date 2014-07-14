台湾债市：五年公债殖利率收高中止四连跌，保守观望标债结果

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* 五年券103/10标售在即，保守气氛令殖利率结束四连跌
* 交易商一致预期国库将截标103/10，为标债投下变数
* 103/6明日区间料在1.62-1.65%，103/10则在1.235-1.25%
路透台北7月14日 - 台湾五年公债103/10 发行前交易殖利率周一收高，结束连四跌走势。交易商表示，因明日将标售103/10，市场保守看待结果。
他们认为，五年券殖利率经过一波弹升后，投资价值显现，只是持券的银行泡水严重，追价意愿不足；长券端也因国际版美元债恐将大量发行的利空题材影响，导致寿险业对参与月底20、30年券标售兴趣缺缺，整条殖利率曲线隐含向上修正风险。
“不确定性太高，虽然五年的投资价值出来了，但交易不看价值，是看气氛。”一位大型票券商交易员说。
不过交易员也指出，明日103/10标售的最大风险，还是在于国库截标。依据路透的调查显示，受访的10家交易商一致认定，国库在继103/9 出手后，势必会继续截标103/10。
一证券商交易主管就表示，倘若103/10得标利率太高，势必会影响月底20、30年长券的标售，这事关国库的成本，财政部一定会出手。
他认为，由于103/10空单未平仓量已达140亿台币，基于回补安全性考量，空方应会将部分利率写低，因此得标利率不会高于发行前交易的区间。
路透周一调查显示，在殖利率弹幅已大且一致认定国库将截标下，台湾周二将标售的五年期公债103/10 得标利率将不致于飘高，料将落在1.235-1.25%间。
103/10期公债预计标售400亿台币，将在18日交割。
交易员预估，明日103/10期公债交易区间先看1.235-1.25%；103/6期则先看1.62-1.65%。
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币)
5 103/10 +1.40 1.2430 1.2350-1.2431 77.5
10 103/6 +0.85 1.6285 1.6275-1.6285 1.5
本周全球重要经济事件与数据包括：
7/14(一)：欧元区5月工业生产、欧洲央行总裁德拉吉出席欧洲议会季度听证会；
7/15(二)：美国纽约联邦储备银行7月制造业指数、美国6月进出口价格和零售销售、美国5月企业库存、意大利及英国6月消费者物价指数、金融政策委员会(FPC)委员英国央行总裁卡尼、副总裁贝利等就6月金融稳定报告列席会议、澳洲央行发布7月货币政策会议记录、美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦就半年货币政策报告在参议院作证；
7/16(三)：中国6月固定资产投资、社会消费品零售总额、中国第二季GDP和6月工业增加值、欧元区5月贸易收支、美国6月生产者物价指数(PPI)和核心PPI终值、美国6月工业生産和制造业産出、路透短观调查日本7月制造业景气判断指数、美联储公布经济形势褐皮书、美联储主席叶伦就货币政策报告在众议院作证、达拉斯联储总裁费希尔在南加州大学讲话、加拿大央行公布关键政策利率声明和货币政策报告；
7/17(四)：欧元区6月通胀率终值、美国6月房屋开工年率和建筑许可年率、美国一周请领失业金数据、美国费城联邦储备银行7月制造业指数、圣路易斯联储总裁布拉德就美国经济与货币政策发表讲话、英国央行副总裁康利夫在金融报告会议上讲话；
7/18(五)：中国6月70个大中城市住宅销售价格月度报告、欧元区5月经常帐、日本央行发布6月政策会议记录。
30 103/8 没有成交
20 103/7 没有成交
10 103/6 1.6285
5 103/9 没有成交
2 103/1 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。