中国数据：二季度GDP同比增长7.5%，上半年同比增7.4%--国家统计局

投行观点：Acadia Healthcare Company目标价由55下调至50美元，评级为表现优于大盘--Leerink
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路透北京7月16日 - 中国国家统计局周三公布，二季度国内生产总值(GDP)同比增长7.5%，高于路透调查预估中值7.4%；环比增长2.0%。
今年上半年GDP同比增长7.4%。
中国1-6月固定资产投资同比增长17.3%， 路透调查预估中值为17.2%；上半年工业和零售销售分别增长8.8%和12.1%。
单独6月来看，工业和零售销售同比分别增长9.2%和12.4%，路透调查中值分别为9%和12.4%。
以下为二季度GDP和6月宏观数据详情：
实际值 预估中值 预估区间 前值 上年同期
二季度国内生产总值(GDP) 7.5 7.4 7.2 ~7.6 7.4 7.5
6月数据:
工业增加值 9.2 9.0 8.6 ~ 9.1 8.8 8.9
固定资产投资(不含农户)(1-6月) 17.3 17.2 17.0 ~ 18.0 17.2 20.1
社会消费品零售总额 12.4 12.4 12.0 ~ 12.7 12.5 13.3
注：GDP前值为2014年一季度数据，6月详细数据前值为5月数据。
中国国家统计局上周公布，6月通胀保持温和且明显低于3.5%的全年控制目标；而持续微刺激措施已改善工业领域状况。6月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.3%，低于市场预期的2.4%，以及5月的2.5%。6月工业品出厂价格指数(PPI)同比下跌1.1%，降幅较5月缩窄，且为2012年4月以来最小。 （完） (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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