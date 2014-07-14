欧洲个股：巴克莱任命亚太地区投资银行及销售新主管

路透香港7月14日 - 据英资银行巴克莱 的内部备忘录，该行已任命Patrick Kwan和Reid Marsh担任亚太地区投资银行的联席主管。由于巴克莱收缩全球投资银行业务，今年初投行部门资深员工接连离职。

据路透周一看到的这份备忘录，Andrew Jones将不再担任巴克莱亚太地区投资银行临时主管，专心从事其另一项任务--担任巴克莱亚太地区业务的联席执行长。

巴克莱在另一份备忘录中称，David Campbell将取代Patrick Kwan，成为亚太地区负责分销的临时主管。该职位涉及向本地区的客户销售股票和债券等金融产品。

巴克莱称，Samson Yip已被任命为北亚地区负责分销的主管，向Campbell报告。同时，Jeffrey Juan将担任新职务，管理除日本外本地区该行所有股票衍生品的销售。

巴克莱一位发言人证实了这两份备忘录的内容。(完)