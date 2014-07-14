欧洲个股：巴克莱任命亚太地区投资银行及销售新主管

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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路透香港7月14日 - 据英资银行巴克莱 的内部备忘录，该行已任命Patrick Kwan和Reid Marsh担任亚太地区投资银行的联席主管。由于巴克莱收缩全球投资银行业务，今年初投行部门资深员工接连离职。
据路透周一看到的这份备忘录，Andrew Jones将不再担任巴克莱亚太地区投资银行临时主管，专心从事其另一项任务--担任巴克莱亚太地区业务的联席执行长。
巴克莱在另一份备忘录中称，David Campbell将取代Patrick Kwan，成为亚太地区负责分销的临时主管。该职位涉及向本地区的客户销售股票和债券等金融产品。
巴克莱称，Samson Yip已被任命为北亚地区负责分销的主管，向Campbell报告。同时，Jeffrey Juan将担任新职务，管理除日本外本地区该行所有股票衍生品的销售。
巴克莱一位发言人证实了这两份备忘录的内容。(完)
(编译 于春红; 审校 张涛)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。