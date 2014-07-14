美德间谍风波仍在发酵，克里称两国是好朋友

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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(本文由路透中文网编译提供)
路透维也纳7月13日 - 美国国务卿克里周日在与德国外长施泰因迈尔一起出现在媒体面前时，强调美德关系的战略重要性。
“我要强调，美德关系是战略性的。我们在政治领域有很大合作，是非常好的朋友，”克里在维也纳举行的伊朗核问题谈判间隙说道。
克里并未提及近期发生的间谍丑闻，不过他的评论似乎暗指该主题。
“我们将以今天全面讨论中展现出的精神继续展开合作，”克里说道，并预祝德国队在周日与阿根廷争夺世界杯冠军的比赛中取得好成绩。
施泰因迈尔也提到了在解决阿富汗和中东冲突以及伊朗核问题上美德合作的重要性。
“美德关系对双方来说都是必要的。我们希望在信任和互相尊重的基础上努力恢复美德关系。”
他指出，这适用于“近几周双边关系中出现的所有困难”。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。