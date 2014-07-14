美德间谍风波仍在发酵，克里称两国是好朋友

(本文由路透中文网编译提供)

路透维也纳7月13日 - 美国国务卿克里周日在与德国外长施泰因迈尔一起出现在媒体面前时，强调美德关系的战略重要性。

“我要强调，美德关系是战略性的。我们在政治领域有很大合作，是非常好的朋友，”克里在维也纳举行的伊朗核问题谈判间隙说道。

克里并未提及近期发生的间谍丑闻，不过他的评论似乎暗指该主题。

“我们将以今天全面讨论中展现出的精神继续展开合作，”克里说道，并预祝德国队在周日与阿根廷争夺世界杯冠军的比赛中取得好成绩。

施泰因迈尔也提到了在解决阿富汗和中东冲突以及伊朗核问题上美德合作的重要性。

“美德关系对双方来说都是必要的。我们希望在信任和互相尊重的基础上努力恢复美德关系。”

他指出，这适用于“近几周双边关系中出现的所有困难”。（完）