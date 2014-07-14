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货币新闻 | 2014年 7月 14日 星期一 15:21 BJT

美国个股：福特汽车旗下南非一组装厂暂时停产，因部分供应商罢工

路透开普敦7月14日 - 美国汽车生产企业福特汽车 周一表示，已暂停南非一家工厂的生产，因其部分供应商举行罢工。

公司发言人Alicia Chetty称，“我们在Silverton组装厂的生产因罢工原因暂停。(完)

(编译 于春红; 审校 艾茂林)
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