表格：外资在韩国股市卖超100亿韩元

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透首尔7月14日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超100亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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7月14日 -10.0 -6.4 23.0
7月11日 67.1 -253.5 203.3
7月10日 187.8 -246.9 76.0
7月 9日 -70.2 -108.5 187.1
7月 8日 96.8 -133.1 27.3
7月 7日 187.5 -249.5 70.3
7月 4日 33.0 -64.8 31.5
7月 3日 157.6 -116.8 -23.8
7月 2日 312.5 -50.0 -244.5
7月 1日 100.4 -127.9 38.5
6月30日 190.4 26.6 -200.6
6月27日 309.5 164.6 -466.2
6月26日 92.8 105.8 -177.8
6月25日 -22.0 20.0 4.9
6月24日 28.8 227.3 -251.9
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本月以来 1,062.4 -1,357.3 388.8
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今年以来 3,425.8 -3,343.9 483.1
----------------------------------------------(完)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。