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亚洲 | 2014年 7月 14日 星期一 15:27 BJT

表格：外资在韩国股市卖超100亿韩元

路透首尔7月14日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超100亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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7月14日 -10.0 -6.4 23.0

7月11日 67.1 -253.5 203.3

7月10日 187.8 -246.9 76.0

7月 9日 -70.2 -108.5 187.1

7月 8日 96.8 -133.1 27.3

7月 7日 187.5 -249.5 70.3

7月 4日 33.0 -64.8 31.5

7月 3日 157.6 -116.8 -23.8

7月 2日 312.5 -50.0 -244.5

7月 1日 100.4 -127.9 38.5

6月30日 190.4 26.6 -200.6

6月27日 309.5 164.6 -466.2

6月26日 92.8 105.8 -177.8

6月25日 -22.0 20.0 4.9

6月24日 28.8 227.3 -251.9

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本月以来 1,062.4 -1,357.3 388.8

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今年以来 3,425.8 -3,343.9 483.1

----------------------------------------------(完)
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