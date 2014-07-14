投行观点：中港券商下半年盈利将受惠“沪港通”及资本市场改革--富瑞

路透香港7月14日 - 投行富瑞（Jefferies）发表报告称，看好中港券商中期业绩表现，受惠于内地在港需求上升、保证金融资及投行业务。该行相信，随着下半年“沪港通”的推出及内地资本市场改革，中港券商的盈利增长将持续强劲。

上半年刚过去不久，国泰君安证券 及海通国际证券 稍早发出＂盈喜＂，分别预计上半年盈利大增最少1.5倍及超过50%。

富瑞指出，除上述两家券商之外，中信证券 上半年业绩增长显着，料按年升42%。该行又指，受A股市场重启和债券市场复苏的支持下，上半年中信证券的证券及债券承销量同比分别增长43%及35%。

此外，该行称，香港与内地的券商将在下半年保持良好的增长势头。预期将于今年10月开通的“沪港通”将吸引更多海外资金，A股资本市场的改革也将增加在香港与内地的直接融资活动，中港券商可望同时受惠。

富瑞的首选股份为海通国际证券及中信证券。前者优势在于盈利增长强劲、估值较低、盈利来源分散、及在香港有较长的历史。后者优势为其投资银行业务、盈利来源分散及海外市场扩张。