投行观点：中港券商下半年盈利将受惠“沪港通”及资本市场改革--富瑞

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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路透香港7月14日 - 投行富瑞（Jefferies）发表报告称，看好中港券商中期业绩表现，受惠于内地在港需求上升、保证金融资及投行业务。该行相信，随着下半年“沪港通”的推出及内地资本市场改革，中港券商的盈利增长将持续强劲。
上半年刚过去不久，国泰君安证券 及海通国际证券 稍早发出＂盈喜＂，分别预计上半年盈利大增最少1.5倍及超过50%。
富瑞指出，除上述两家券商之外，中信证券 上半年业绩增长显着，料按年升42%。该行又指，受A股市场重启和债券市场复苏的支持下，上半年中信证券的证券及债券承销量同比分别增长43%及35%。
此外，该行称，香港与内地的券商将在下半年保持良好的增长势头。预期将于今年10月开通的“沪港通”将吸引更多海外资金，A股资本市场的改革也将增加在香港与内地的直接融资活动，中港券商可望同时受惠。
富瑞的首选股份为海通国际证券及中信证券。前者优势在于盈利增长强劲、估值较低、盈利来源分散、及在香港有较长的历史。后者优势为其投资银行业务、盈利来源分散及海外市场扩张。
周一午盘尾段，中信证券和国泰君安分别升1%和0.2%，海通国际则跌0.7%。（完） (发稿 罗亦菲; 审校 梁慧仪/林高丽)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。