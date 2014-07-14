路透基点：武钢贸易1.50亿美元贷款案启动--TRLPC

路透香港7月14日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，牵头行兼簿记行渣打银行已启动武钢贸易有限公司1.50亿美元子弹式贷款，进入一般联贷阶段。

该贷款由中国工商银行发出的备用信用证或保函作为担保。

消息人士称，贷款到期日为提取后的第三年，或者担保到期日的前14个工作日，取两者较早的日期。

贷款平均分为两部分，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码190个基点，有75个基点的承诺费。

银行受邀以三个层级参贷：承贷3,000万美元或以上的银行取得牵头行头衔，综合收益240个基点，有150个基点的前端费；承贷2,000-2,900万美元的银行取得主办行头衔，综合收益235个基点，有135个基点的前端费；承贷1,000-1,900万美元的银行取得安排行头衔，综合收益230个基点，有120个基点的费用。

回覆期限为8月8日。

资金将用于借款人的进出口业务。