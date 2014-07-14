路透基点：武钢贸易1.50亿美元贷款案启动--TRLPC

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港7月14日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，牵头行兼簿记行渣打银行已启动武钢贸易有限公司1.50亿美元子弹式贷款，进入一般联贷阶段。
该贷款由中国工商银行发出的备用信用证或保函作为担保。
消息人士称，贷款到期日为提取后的第三年，或者担保到期日的前14个工作日，取两者较早的日期。
贷款平均分为两部分，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码190个基点，有75个基点的承诺费。
银行受邀以三个层级参贷：承贷3,000万美元或以上的银行取得牵头行头衔，综合收益240个基点，有150个基点的前端费；承贷2,000-2,900万美元的银行取得主办行头衔，综合收益235个基点，有135个基点的前端费；承贷1,000-1,900万美元的银行取得安排行头衔，综合收益230个基点，有120个基点的费用。
回覆期限为8月8日。
资金将用于借款人的进出口业务。
根据武汉钢铁网站，武钢贸易是国营企业武汉钢铁集团旗下香港上市子公司。(完) (编译 王冠中; 审校 于春红)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。